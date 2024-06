Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Zet je schrap: de muggen zijn in aantocht en ze zijn met veel dit jaar

Recordwarm en heel nat. Dit voorjaar bevat alle ingrediënten voor een zomer vol muggen. We kunnen ons dus schrap zetten voor nachtenlang wakker liggen door die kleine zoemende beestjes.

Ze zijn er dit jaar niet alleen vroeg bij, ze komen ook in grote aantallen. Dit voorjaar verloopt namelijk optimaal voor muggen, waarschuwt de website Nature Today. Door een recordwarme lente mét veel regen zijn er dit jaar erg veel broedplaatsen beschikbaar en dat betekent dus een zomer vol muggen.

Veel broedplaatsen door regen

Door de vele regenval kregen broedplaatsen, zoals lege bloempotten, emmers, dakgoten en regentonnen niet de kans om droog te vallen. Ideaal voor muggenlarven, die in het water leven en zich daar ontwikkelen tot muggen. Waar normaal gesproken de eerste generatie muggen na de winter pas rond half mei tot leven komt, legden deze muggen dit jaar rond die tijd al een volgende lichting eitjes. Die komen naar verwachting half juni uit.

Als er voldoende broedplaatsen blijven, neemt het aantal muggen met elke nieuwe generatie verder toe. Blijven de weersomstandigheden gunstig, dan bereiken de muggen dit jaar al begin juli hun derde generatie en eind juli zelfs al de vierde.

Overlast door muggen afhankelijk van weer

Hoe groot de muggenoverlast gaat worden is dan ook sterk afhankelijk van het weer. Daalt de temperatuur, dan gaat de ontwikkeling van de larven trager. En bij aanhoudende droogte vallen veel broedplaatsen droog, waardoor de muggen sterven.

Ook veel neerslag kan trouwens goed nieuws betekenen. Wanneer het extreem veel regent, kunnen broedplaatsen overstromen waardoor de larven wegspoelen en niet de kans krijgen zich te ontwikkelen tot muggen.

Dit kun je zelf doen

Maar geen paniek, we kunnen ook zelf iets doen om muggenoverlast te voorkomen. Heb je bijvoorbeeld lege bloempotten of een gieter op je balkon of in je tuin staan? Gooi deze dan regelmatig leeg. In een bloempot vol regenwater kunnen namelijk tot wel 2000 muggenlarven per liter water zitten. Ook is het verstandig om je regenton, als je die hebt, af te dekken en om ervoor te zorgen dat er geen water in je dakgoten blijft staan.

Heeft dit allemaal toch niet goed genoeg geholpen, dan zijn er natuurlijk ook veel trucjes om muggen buiten te houden en om je te beschermen tegen muggenbulten.

