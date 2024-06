Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Ronald Koeman sneert naar FC Barcelona nu Nederland het zonder Frenkie de Jong moet doen

Het Nederlands elftal moet het EK voetbal zonder Frenkie de Jong doen. De middenvelder van FC Barcelona heeft toch nog te veel last van een enkelblessure. Medisch onderzoek heeft zondag en gisteren uitgewezen dat zijn gekwetste enkel nog onvoldoende belastbaar is. In een persconferentie liet bondscoach Ronald Koeman weten dat hij niet zo blij is met FC Barcelona.

Noah Vahle vraagt Koeman naar wanneer en hoe de beslissing rond De Jong precies gevallen is. „We hebben het natuurlijk aangekeken”, begint de bondscoach, „we hadden het gevoel van ‘misschien niet de eerste wedstrijd, maar zeker vanaf de tweede wedstrijd kan hij meedoen’. Maar hij zit nog niet op het niveau waar we hem willen hebben en bij wat hij doet krijgt hij dusdanig reactie, en dat wezen testen ook uit, dat zijn gezondheid, zijn enkel nog niet goed genoeg is. Dat risico mogen we niet nemen.”

Ronald Koeman over Frenkie de Jong: ‘Gespeeld toen hij niet fit was’

Koeman vertelt dat hem een beeld is geschetst dat De Jong „de komende drie weken niet inzetbaar is, dus dan is dat helaas, helaas, helaas geen EK”. Vahle noemt dat De Jong wel vaker last heeft van zijn enkel en vraagt zich af of de voetballer vreest dat dat blijvend is. Koeman: „Natuurlijk zit dat in zijn hoofd, als je daar tot drie keer toe problemen mee krijgt. Het is alleen jammer voor ons, dat wij zijn gezondheid wel bovenaan zetten, waar anderen dat niet hebben gedaan.”

Met die laatste opmerking verwijst Koeman naar FC Barcelona, de club waar De Jong voetbalt. „Ik weet dat hij daar gespeeld heeft, terwijl hij niet 100 procent fit was.” En dan de hamvraag van Vahle: „Hoe is het met hem?” „Klote”, komt het antwoord van Koeman resoluut. „Het is een slimme jongen die weet wat wel en niet kan. We hadden echt het gevoel dat hij vanaf de tweede wedstrijd mee kon doen en we hem wel even moesten missen, maar zeker niet de periode die ik nu aangeef.”

Het volledige gesprek tussen Vahle en Koeman is hier te zien:

