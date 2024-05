Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Een nette tuin? Nergens voor nodig, zo doe je het wél goed voor de natuur

Het lijkt iets typisch Nederlands: een net aangeharkte tuin. De heg gesnoeid en het gras strak gemaaid. Maar wist je dat je de natuur hier helemaal geen plezier mee doet? We geven tips voor een mooie tuin die ook nog eens goed is voor de natuur.

Maartje de Rooij is ecologisch hovenier en wordt niet blij van een te nette tuin. Zij is van mening dat veel tuineigenaren een „netheid-complex” hebben. „Ze willen de natuur in hun tuin controleren. Het moet een perfect plaatje worden”, vertelt ze aan Metro. Ooit was dit zelfs een trend. „Jaren geleden maakten bekende ontwerpers gebruik van grote grijze tegels en minimalistische beplanting. Tegenwoordig weten we beter, we zijn wijzer geworden wat betreft tuinen.”

Tips voor een mooie tuin die goed is voor de natuur

We wonen in een klein land. En juist daarom is het belangrijk om veel groen in de tuin te hebben. „Als elke tuin een klein, groen, natuurlijk paradijs wordt, creëer je in Nederland een nieuw groot natuurgebied.” De Rooij merkt dat steeds meer mensen zich daar bewust van worden. En het voordeel is ook nog eens: wie de natuur de ruimte geeft, heeft minder werk aan het onderhoud. Zo heb je meer de tijd om van de lente te genieten in je eigen paradijsje.

De maand mei is omgedoopt tot Maai Mei Niet, iets wat veel gemeenten en provincies promoten. Op deze manier willen ze zorgen dat mensen stilstaan bij het feit dat het gras niet altijd netjes gemaaid hoeft te zijn. Bioloog Mátyás Bittenbinder legt aan Metro uit waarom dat zo belangrijk is. „Voor de vliegende en bestuivende insecten is het erg belangrijk. Want in een gazon zit altijd meer dan één soort plant. Het is niet zo dat een gazon alleen bestaat uit gras, wat sommige mensen toch lijken te denken.”

Natuurlijke oase in plaats van net en strak

Hoe zorg je er dan voor dat je tuin een natuurlijke oase wordt? „Je kunt allerlei soorten planten laten groeien. Het is nu bijvoorbeeld hip om inheemse planten te nemen en daarmee je tuin te laten verwilderen. Dit zijn planten die van nature in Nederland groeien. Er groeit een hoop moois in ons land. En die zijn heel goed voor de inheemse insecten, qua voeding”, legt Bittenbinder uit.

Dan het onderhoud. Want je moet natuurlijk wel íets doen, anders kun je niet meer door je eigen tuin lopen. Maartje De Rooij adviseert om hagen maximaal twee keer per jaar te snoeien. Dat moet je echter wel op het goede moment doen. „Het is belangrijk om rekening te houden met vogels die broeden. En met bloemen bloemen en bessen. Wanneer je het niet op het juiste moment doet, of niet op de juiste manier, kunnen er veel waardevolle elementen verloren gaan.” Een Zeeuwse haag heeft een functie voor onder meer vogels. Het biedt veiligheid, voedsel en broedgelegenheid. Dus zo’n haag behandel je anders dan bijvoorbeeld de voor dieren minder waardevolle conifeer.

Je moet je tuin eigenlijk een beetje zien als je ook naar het bos kijkt: er is weinig onderhoud nodig. „Een verwilderde tuin, waar het ecobalans op orde is, onderhoudt zich als het ware vanzelf. In een bos staat ook niemand met een stofzuiger de boel schoon te maken, het leven in het bos zorgt daarvoor. Mensen moeten af van dat netheidcomplex en laat de natuur ook in de tuin een beetje zijn gang gaan”, merkt De Rooij op.

‘Laat bladeren liggen’

Bladeren wegharken bijvoorbeeld, dat is echt niet altijd nodig. De Rooij: „Laat het liggen onder de haag. Door de tuin zichzelf te laten ontwikkelen, ontstaat er iets moois.” Bittenbinder vult aan: „Vooral in de winter is het belangrijk om alles te laten liggen. Zo wordt er een voedingslaag aangelegd. Dat zorgt ervoor dat alles uiteindelijk beter groeit. En aan de andere kant kunnen dieren zoals egels allemaal eten vinden tussen dat bladafval.”

Maar ja, het oog wil natuurlijk ook wat. Over smaak valt te twisten, vindt De Rooij. „We snappen ook wel dat niet iedereen houdt van een verwilderde tuin. Maar zorg ten minste voor een goede verhouding van steen en groen. Als je het per se heel netjes wilt onderhouden is dat prima, zolang je maar geen gif gebruikt.” Een tuin die voor zichzelf kan zorgen, is ook goed voor de portemonnee. In de warme seizoen hoef je dan aanzienlijk minder te sproeien. Vitens gaf onlangs aan dat ze dit soort ‘comfortgebruik’ duurder willen maken.

