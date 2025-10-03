Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Opgebiecht: ‘Ik schaam me voor mijn interieur’

Iedereen heeft weleens een geheim, een leugentje om bestwil, iets wat ze liever niet hardop zeggen. In Metro’s rubriek Opgebiecht durft een Metro-lezer dat toch te doen. Deze week: Kris (31) schaamt zich voor haar interieur en nodigt mensen liever niet thuis uit.

„Ik ben 32 en woon nog steeds tussen de meubels van mijn studententijd. Een gammele eettafel van Marktplaats, stoelen waarvan er altijd wel eentje wiebelt, een bank die eigenlijk nooit echt lekker heeft gezeten en een tv-meubel dat ik ooit heb overgenomen van een huisgenoot. De vloer? Een goedkoop laminaatje dat er al lag toen ik hier vier jaar geleden introk. Plus een ouderwetse keuken, met van die gelige kastjes en een losstaand gasfornuis dat het nét nog doet. Kortom: het is een bij elkaar geraapt zooitje, en ik schaam me kapot.

Mijn vrienden lijken allemaal in een aflevering van vtwonen te wonen. Visgraatvloeren, stalen deuren, ingebouwde koffiemachines en slimme verlichting die ze met hun telefoon kunnen bedienen. Hun huizen zijn ruim, licht, strak en vooral: af. Dan kom ik aan met mijn rommeltje dat al sinds 2015 geen update meer heeft gehad. Elke keer verbaas ik me erover hoe volwassen zij zijn, en hoe ik ben blijven hangen in die periode van net afgestudeerd zijn. Wat overigens al jaren niet meer het geval is.

Ongemakkelijk bij visite

Ik durf nog wel mensen thuis uit te nodigen hoor, maar liever niet. Zeker geen nieuwe mensen. Dates, collega’s of vrienden van vrienden zie ik liever ergens buiten de deur. En als het dan toch thuis moet, voel ik me de hele tijd ongemakkelijk en verontschuldig ik me steeds. Dat ze niet op de vloer moeten letten, dat de keuken lelijk is en dat ik ook niet precies begrijp waarom ik die ene stoel nog heb.

En ja, natuurlijk wil ik het anders. Maar het is een huurwoning, dus ik vind het zonde om er al te veel geld in te steken. Helaas is een koopwoning voorlopig geen optie, want alleen kopen in deze markt is vrijwel onmogelijk, en een partner met wie ik een huis zou kunnen kopen, is er ook (nog) niet.

Ergere dingen

Misschien vinden mensen wel dat ik zeur, en dat snap ik ergens ook, want er zijn ergere dingen. Ik heb een schoon en warm huis, en het is mijn plekkie, met herinneringen en al. Dat is ook heel wat waard. Dus blijf ik gewoon zitten. Letterlijk haha, op die oude bank. En droom ik intussen over de dag dat ik een nieuw huis heb – want reken maar dat die make-over er dan komt.”

