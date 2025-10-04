Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Geld maakt (niet) gelukkig: ‘Alles is onbelangrijk als je kind ziek is’

Waar de één vindt dat geld moet rollen, blijft de ander herhalen dat je geld maar één keer kunt uitgeven. En als we eerlijk zijn; wat blijft er dan over van het gezegde ‘geld maakt niet gelukkig‘? Vandaag: Amelia, wier zoontje ineens werd opgenomen in het ziekenhuis, waarna haar perspectief op geld en geluk veranderde.

Naam: Amelia (36)

Beroep: HR-adviseur

Woonsituatie: samenwonend, twee kinderen (4 en 6 jaar)

Netto-inkomen: circa 2900 euro per maand

Je hebt een heftige tijd achter de rug met de gezondheid van je zoontje. Hoe was je relatie met geld voor dit alles gebeurde?

„Ik was dol op geld. Of beter gezegd: op wat ik ermee kon doen. Ik ging graag op vakantie, kocht regelmatig nieuwe kleren, zorgde dat het huis er gezellig uitzag en onze kinderen hadden meer speelgoed dan goed voor ze was. Ik genoot daar echt van. Geld gaf me het gevoel van vrijheid. Wel iets anders dan mijn eigen opvoeding hoor, want mijn ouders waren geen spaarders, maar ook geen big spenders. We kwamen niks tekort, maar we deden ook geen gekke dingen.”

Maar die blik op geld is nu anders?

„Ja, eigenlijk heel recent pas. Een paar maanden geleden moest mijn zoontje ineens in het ziekenhuis worden opgenomen – er waren aanwijzingen dat het iets ernstigs kon zijn. Omwille van zijn privacy wil ik daar niet over uitweiden. Hoe dan ook: die weken waren een nachtmerrie, we wisten niet waar het naartoe ging. En het enige wat ik dacht was: als hij maar beter wordt. Al het andere viel weg: werk, spullen, vakanties, geld.”

Wat angstaanjagend moet dat zijn geweest.

„Dat was het zeker, maar na drie weken kregen we het verlossende woord en bleek het iets te zijn wat achteraf goed behandelbaar is. Maar de dobbelsteen had ook de andere kant op kunnen rollen, realiseer ik me maar al te goed. Tegelijkertijd was die periode heel relativerend. Het liet me namelijk wel zien hoe ontzettend onbelangrijk geld is als je kind ziek is. Sindsdien ben ik veel minder bezig met dingen willen hebben, maar ben ik veel meer bezig met er te ‘zijn’. Klinkt wat zweverig, maar je snapt wat ik bedoel.”

Heb je een spaarpotje voor noodgevallen?

„Altijd al gehad, maar ik kijk er nu anders naar. Het is geen potje voor een nieuwe auto, maar voor rust. Voor zekerheid, als het leven ineens kantelt. Dan is er namelijk genoeg om je zorgen over te maken, maar zijn financiën daar géén onderdeel van.”

Stelling: met 1000 euro per maand extra zou ik op de lange termijn gelukkiger zijn.

„Vroeger had ik waarschijnlijk ‘ja’ gezegd. Nu denk ik: nee. Natuurlijk zou het makkelijker zijn en minder stress geven. Maar écht gelukkiger? Dat niet. Mijn geluk zit in mijn gezin en samenzijn met elkaar, niet in wat er op mijn rekening staat.”

Stelling: geld wordt meer waard als je het kunt delen.

„Ja, honderd procent. Of het nu is door iets moois te doen met je kinderen, iemand te helpen die het moeilijk heeft, of samen herinneringen maken. Het gaat dus vooral om de waarde van geld op figuurlijk niveau, dus wat je ermee – met anderen – kunt doen.”

Geld maakt niet gelukkig, of toch wel?

„Het geeft comfort en rust, maar niet gelukkig. Gezondheid maakt je gelukkig, net als mensen en liefde om je heen. En een beetje besef dat het allemaal niet vanzelfsprekend is.”

Vanwege privacy in combinatie met gevoelige onderwerpen zijn de namen gefingeerd. De echte namen zijn bekend bij de redactie.

