Opgebiecht: ‘Ik vind het huis van onze vrienden vies’

Iedereen heeft weleens een geheim, een leugentje om bestwil, iets wat ze liever niet hardop zeggen. In Metro’s rubriek Opgebiecht durft een Metro-lezer dat toch te doen. Deze week: Sita (29) vindt het huis van haar vrienden maar smoezelig.

Sita: „Nou ja, ‘onze’ vrienden. Dat klinkt misschien nu zo, maar het zijn goede vrienden van mijn man waar ik niet graag over de vloer kom. Niet omdat ze niet aardig zijn; och, ze zijn zo vriendelijk. We worden ook geregeld uitgenodigd voor een etentje of borrel. Maar eerlijk? Het is er gewoon zo vies. Maar ja, zeg dat maar eens zonder iemand te kwetsen. En het erge is: ze hebben het volgens mij zelf niet eens in de gaten. Toch is het moeilijk om het te negeren.

Plakkerig

Het begon al bij de eerste keer dat ik bij ze thuis kwam. Ik voelde meteen zo’n plakkerig gevoel onder mijn voeten, alsof er een fles limonade was omgevallen en er al weken niet goed was schoongemaakt. En dat hield niet op bij de vloer. Want gaandeweg kwam ik erachter dat het kennelijk een soort way of living is. De keukenkastjes plakken, de gootsteen is nooit helemaal schoon, en laten we het over het toilet maar niet hebben – ik hou mijn plas vaak genoeg iets langer dan gewild op.

Ik maak me er elke keer weer druk om. Als ze een barbecue organiseren en ik krijg een glas of bestek aangereikt, spoel ik het stiekem af voordat ik het gebruik. Niemand ziet het, en ik zeg er niks van. Maar anders durf ik er echt niet van te eten. Eenmaal thuis wil ik vaak meteen douchen, gewoon om dat plakkerige gevoel van me af te spoelen. Mijn man moet er wel om grinniken en zegt dat ik de ‘schoonmaakdetective’ ben. Maar voor mij is het echt een ding. Ik vind het lastig om het uit te leggen zonder dat het raar overkomt of dat ze zich aangevallen voelen.

Grondige poetsbeurt

Soms twijfel ik of ik het moet zeggen, maar dat durf ik dan ook weer niet. Het is immers hún huis. En eerlijk, ik wil ook niet dat mijn man het vervelend vindt als ik erover begin. Hij is dol op zijn vrienden en wil de sfeer gezellig houden. En die mensen zijn dus de aardigheid zelve hé, dat maakt het ook zo ingewikkeld. Misschien zijn ze wat chaotischer of zo, hebben ze er minder oog voor… Dus ik hou me maar gedeisd, al hoop ik dat ze ooit nog het licht zien en hun huis onderwerpen aan een grondige poetsbeurt – daar zou iedereen van opknappen.”

Vanwege privacy in combinatie met gevoelige onderwerpen zijn de namen gefingeerd. De echte namen zijn bekend bij de redactie.

