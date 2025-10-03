Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Experts waarschuwen: hoge vleesconsumptie zorgt jaarlijks voor miljoenen doden

Al jaren wordt er door verschillende instanties geadviseerd om minder vlees te eten. De productie ervan is erg belastend voor het milieu en een lagere vleesconsumptie zou ook beter zijn voor je gezondheid. Een rapport van de onderzoekerscommissie EAT-Lancet schijnt hier nieuw licht op: zij beweren zelfs dat het eten van minder vlees jaarlijks miljoenen doden kan voorkomen. Hun advies? Eet niet meer dan één gehaktbal per week.

In het nieuwe rapport dringen experts erop aan om de vleesconsumptie van mensen in rijke landen sterk te verlagen. Dat zou niet alleen zorgen voor een afname van de uitstoot van broeikasgassen door de landbouw, maar ook voor aanzienlijk minder doden.

‘Let op vleesconsumptie’

Volgens EAT-Lancet kunnen een paar aanpassingen in je dieet al direct voor resultaat zorgen. Minder rood vlees, minder bewerkt voedsel, minder suikers en verzadigde vetten en een overstap naar meer groente en fruit zou onze gezondheid flink ten goede komen en jaarlijks wereldwijd vijftien miljoen overlijdens voorkomen.

Het advies van het rapport is duidelijk: eet niet meer dan 15 gram rood vlees per dag (wat neerkomt op één eetlepel), 200 gram groenten, 300 gram fruit, 210 gram granen, 250 gram zuivel en 30 gram vis of wit vlees zoals kip. Dit dieet zou niet alleen veel mensenlevens redden, maar ook de uitstoot van broeikasgassen door voedsel halveren. De onderzoekers erkennen dat het dieet van sommige mensen veel zal vergen, maar benadrukken tegelijkertijd dat het hard nodig is om de planeet leefbaar te houden.

Kleine kanttekening

Daarnaast benadrukken ze dat het dieet niet voor iedereen geschikt zal zijn. Sommige groepen mensen lopen risico op tekorten aan calcium, vitamine B12, ijzer en jodium. In arme regio’s met veel zetmeel op het menu is wat meer vlees en eieren gewenst, terwijl in rijkere landen supplementen kunnen worden gebruikt voor dergelijke tekorten.

Hoewel steeds meer mensen vegetarisch eten, zijn er ook veel vegetariërs die toch besluiten weer vlees te gaan eten. Wij spraken drie vrouwen over dit besluit.

Vorige Volgende

Reacties