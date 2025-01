Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

De Oranjewinter over ongeneeslijk zieke Martijn Krabbé: ‘Fascinerend dat hij zo optimistisch blijft’

Het nieuws dat Martijn Krabbé ongeneeslijk ziek is, sloeg gisteren in als een bom. De meevoelende reacties van bekend Nederland stroomden binnen, en ook in De Oranjewinter kwam het onderwerp kort voorbij.

Krabbé maakte vorig jaar op sociale media al bekend dat hij kanker had, maar hij deelde destijds niet wat hij precies had. „Ik googel zelf al niet wat de perspectieven voor mijn vorm van kanker zijn, dus ik moet er niet aan denken dat wildvreemden dat gaan doen, uit een soort sensatiezucht”, zegt hij daarover. Inmiddels is bekend dat het om uitgezaaide longkanker gaat.

In een interview met tijdschrift LINDA. vertelde de 56-jarige presentator dat de kanker inmiddels is uitgezaaid naar zijn hersenen. Eind januari vorig jaar ontdekte hij tijdens een vakantie in Thailand dat hij een hersenbloeding had gehad. Die kwam voort uit de uitgezaaide kanker in zijn hersenen.

Krabbé weet niet hoelang hij nog te leven heeft. „Mijn casemanager zegt dat ik mazzel heb dat ik die eerste maanden ben doorgekomen. Ik krijg immunotherapie en scans en ja, die kunnen goed of slecht uitvallen. Je rolt elke zes weken opnieuw de dobbelsteen.”

Martijn Krabbé De presentator is vooral bekend van programma’s als The Voice of Holland, Kopen Zonder Kijken en Uitstel van Executie. Hij is sinds 2019 getrouwd met Deborah. Uit een eerder huwelijk met zijn ex Amanda heeft hij vier kinderen: Bickel (24), Michelle (20), Jasmijn (18) en Achilles (16).

De Oranjewinter over Martijn Krabbé

„Even serieus nieuws jongens”, begint presentatrice Hélène Hendriks de uitzending van De Oranjewinter. „Ik schrok eerlijk gezegd best wel van het bericht van Martijn Krabbé. In de LINDA. een interview waarin hij aangeeft dat hij niet meer beter gaat worden. Echt een heftig interview, ook wel een heel mooi interview, samen met zijn dochter. Absoluut de moeite waard om te lezen. Vanuit deze kant ontzettend veel sterkte, wat moet je anders zeggen?”

Tafelgast Hugo Borst wijst erop dat het interview gemaakt is door Antoinnette Scheulderman. Zij schreef onder meer, samen met haar partner Michel van Egmond, een boek over Johan Derksen. „Die is steengoed.” Hij heeft zelf ook kanker gehad. „Ik had blaaskanker. Dat is alweer zeven jaar geleden en ik ben uiteindelijk schoon geworden. Maar je schrikt je het lazarus. Je denkt dat het jou niet kan overkomen.”



„Een op de twee mensen krijgt kanker. Dat is een harde constatering”, zegt Hendriks. Rutger Castricum vindt het fascinerend „dat je zo optimistisch kan blijven”. „Zoals Martijn Krabbé dat kan. Die wist het eigenlijk al heel lang, dat hij dit had en dat het niet meer te genezen is, maar hij was steeds heel optimistisch. Ook in het interview zegt hij dat hij gelukkiger dan ooit is. Het is zo moeilijk om je dat voor te stellen als je er niets mee te maken hebt.”

Je kunt het fragment hier bekijken:

Reacties van bekend Nederland

Op Instagram deelt zijn oud-The Voice collega Wendy van Dijk een hartje onder het bericht van Krabbé. RTL-collega Froukje de Both noemt Krabbé een inspiratie. „Lieve lieve Martijn, je bent zo moedig en sterk en ook zo mooi kwetsbaar om dit te delen. Een inspiratie. Alle liefs.”

Ook collega’s Monica Geuze, Vivienne van den Assem en Jamai Loman reageren onder het interview met tijdschrift LINDA waarin hij het nieuws bekendmaakte. „Lieve Tijn, een hele dikke knuffel voor jullie allemaal”, schrijft fotograaf William Rutten.

‘Bizarre ziekte’

Linda Hakeboom staat stil bij Krabbé in een bericht waarin ze vertelt dat ze juist net weer kankervrij is verklaard. „Beetje gek om te zeggen na zo’n verdrietig bericht van Martijn, maar ik ben zelf net gebeld dat de uitslag van mijn scan goed is.”

Ze beseft zich maar al te goed wat voor impact kanker kan hebben op het leven van iemand. „De afslag die het leven bij de een wel neemt, en bij de ander niet. En de willekeur daarvan. Ik ben blij voor mezelf, en stil voor Martijn tegelijk. Wat is het toch een bizarre ziekte.”

RTL laat weten „in nauw contact met Martijn Krabbé” te staan. „We hebben enorme bewondering voor zijn positiviteit en doorzettingsvermogen. We gunnen hem alle rust en privacy die hij en zijn gezin nodig hebben en wensen hen alle liefde en kracht toe.”

