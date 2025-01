Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Het Dilemma: ‘Hoe ga ik om met de zwangerschap van mijn beste vriendin?’

Zit jij met een prangende kwestie en wil je graag de mening van een ander horen? Metro deelt iedere week het dilemma van een lezer. Deze week Sam (35), die worstelt met gevoelens van nijd richting haar zwangere beste vriendin.

„Mijn partner en ik proberen al jaren zwanger te worden. We hebben verschillende trajecten doorlopen, van vruchtbaarheidsbehandelingen tot het overwegen van ivf, maar tot nu toe zonder resultaat. Het is een zwaar en emotioneel proces, en de hoop die steeds weer omslaat in teleurstelling doet pijn. Het voelt soms alsof de hele wereld zwanger wordt, behalve ik.

Een paar maanden geleden vertelde mijn beste vriendin dat ze in verwachting is. Ik was oprecht blij voor haar – echt, ik gun het haar zo. Ze is een geweldig mens en zal een fantastische moeder worden. Maar eerlijk? Het was ook een klap in mijn gezicht. Het leek haar zó gemakkelijk af te gaan. Binnen een paar maanden was het raak, zonder gedoe, zonder stress.

Haar geluk drukt op mijn verdriet

Wat het extra lastig maakt, is hoe ze haar zwangerschap viert. Natuurlijk mag ze dat doen, het is een bijzondere tijd voor haar. Maar ze post bijna dagelijks foto’s op Instagram: echo’s, haar groeiende buik, aankopen voor de babykamer… Het voelt alsof het overal is, en ik kan er niet aan ontsnappen. Het confronteert me steeds weer met mijn eigen situatie. Ik voel me er rot door.

Ik merk dat ik haar begin te vermijden. Ik reageer niet meer op haar berichten en stel geen vragen over de zwangerschap. Zelfs wanneer we afspreken, probeer ik het onderwerp te ontwijken. En het ergste is: ik voel een soort jaloezie, bijna haat. Dat is een groot woord, maar die steek van nijd zit er. Ik haat mezelf er ook om, want zij kan hier niets aan doen. Ze verdient mijn steun en vreugde, maar ik weet niet hoe ik dat moet opbrengen.

Dilemma: moet ik eerlijk zijn over mijn gevoelens?

Aan de ene kant denk ik dat ik eerlijk tegen haar moet zijn. Misschien begrijpt ze hoe moeilijk dit voor me is, en kan ze wat rekening houden met wat ze deelt. Maar aan de andere kant wil ik haar geluk niet verpesten. Ze heeft recht op dit moment van vreugde, zonder dat mijn verdriet daar een schaduw over werpt.

Wat zouden jullie doen? Moet ik mijn gevoelens delen en proberen uit te leggen wat ik doormaak? Of moet ik mijn eigen pijn opzijzetten en er voor haar zijn, zoals een goede vriendin hoort te doen?”

Vanwege privacy in combinatie met gevoelige onderwerpen zijn de namen gefingeerd. De echte namen zijn bekend bij de redactie.

