Doden door crash vliegtuig en helikopter in Washington: dit is nu bekend

Een botsing tussen een militaire helikopter en een verkeersvliegtuig in Washington heeft aan zeker achttien mensen het leven gekost, meldt de Amerikaanse zender CBS News op basis van een politiebron. Autoriteiten vrezen dat er veel meer doden zijn gevallen. Een aantal zaken rond de crash zijn nu bekendgemaakt.

Volgens de bron zijn de lichamen van de slachtoffers geborgen. Of er overlevenden zijn, is niet bekend. Op het moment van schrijven is het nacht in Washington, wat het zoeken bemoeilijkt. Wel is duidelijk dat nu achttien lichamen zijn geborgen.

Toestellen crash Washington in rivier gestort

De toestellen, een Bombardier CRJ700 van PSA Airlines en een Black Hawk-helikopter van het leger, botsten in de lucht op elkaar toen het verkeersvliegtuig de landing had ingezet. Beide toestellen belandden vervolgens in de Potomac-rivier, die vlak bij het Ronald Reagan National Airport stroomt. Circa driehonderd reddingswerkers die op de rivier in Washington zoeken naar de slachtoffers van een vliegtuigcrash „werken onder extreem moeilijke omstandigheden”, zegt brandweerchef John Donnelly.

Het verkeersvliegtuig had zestig passagiers en vier bemanningsleden, meldde American Airlines, de moedermaatschappij van PSA Airlines. Volgens onbevestigde berichten had de helikopter drie mensen aan boord.

Geen Nederlandse hulpverzoeken over Washington Nederland heeft tot nu toe geen hulpverzoeken gehad van Nederlanders die hun naasten niet kunnen bereiken sinds de helikoptercrash bij Washington D.C. in de Verenigde Staten. De ambassade in Washington staat „uiteraard in contact” met de autoriteiten om erachter te komen of Nederlanders betrokken zijn, laat een woordvoerder weten.

Top-kunstrijders aan boord?

Het in Washington verongelukte verkeersvliegtuig had volgens mediaberichten kunstrijders en hun familieleden en coaches aan boord. Het Russische persbureau TASS bericht dat het prominente Russische kunstrijdersduo Jevgenia Sjisjkova en Vadim Naoemov ook aan boord was. Het Russische echtpaar was eerder wereldkampioen.

Het toestel van luchtvaartmaatschappij American Eagle kwam uit Wichita in de staat Kansas, waar net het Amerikaanse kampioenschap kunstrijden is gehouden. Het vliegtuig naar Washington had voor de botsing met de helikopter een vlucht van ongeveer 1750 kilometer achter de rug.



Breaking: Several members of the U.S. figure skating community were on American Airlines Flight 5342, which crashed into a helicopter on its way to DC, a spokeswoman for U.S. Figure Skating tells me. They included "athletes, coaches and family members." https://t.co/ER1AmRr8yj — Nicholas Bogel-Burroughs (@NickAtNews) January 30, 2025

Reactie president Trump

De Amerikaanse president Donald Trump schrijft op zijn socialemediaplatform Truth Social dat de botsing tussen een legerhelikopter en een verkeersvliegtuig in Washington voorkomen had moeten worden.

Volgens Trump vloog de helikopter voorafgaand aan de botsing langere tijd recht op het verkeersvliegtuig af. Het vliegtuig volgde juist een normale koers om te landen op Ronald Reagan National Airport. Het was een heldere nacht en het vliegtuig was goed zichtbaar. Dus waarom veranderde de helikopter niet van koers en vroeg de verkeersleiding de helikopterpiloten alleen of ze het vliegtuig zagen, in plaats van te vertellen wat ze moesten doen, vraagt de president zich af.

„Dit is een slechte situatie die eruit ziet alsof ze vermeden had moeten worden”, schrijft Trump. Hij besluit zijn analyse met „NIET GOED!!!!”

Trump zegt niet waarop hij zich baseert, maar in een officiële verklaring maakte hij eerder bekend dat hij „volledig op de hoogte was gebracht”.

