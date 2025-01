Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Obsessie voor uiterlijk en beroemd zijn, dan moet meedoen aan reality-tv wel je droom zijn

Zit je dan, met je obsessie voor uiterlijk in een nogal troosteloze arme wijk. Is meedoen aan een populaire reality-tvserie dan geen droom? Een uitweg? Dit onderwerp wordt gevangen in de film Diamant Brut, die je vanaf morgen in de bioscoop kunt zien.

Uiterlijk – en hoe daar mee om te gaan – is een actueel onderwerp natuurlijk. Daarom bekeek Metro Diamant Brut alvast voor de Filmrecensie van de Week. Regisseur Agathe Riedinger neemt ons daarin mee naar de Franse Côte d’Azur. Laat Riedinger nou twee fascinaties hebben: mooie jonge vrouwen die in armoede opgroeien, maar door hun charmes in de strijd te gooien toch veel uit het leven proberen te halen; én reality-tvshows. Komt dat even goed uit.

Uiterlijk de springplank voor reality-televisie

De ruwe diamant in dit filmdrama is de 19-jarige Liane, een rol van Malou Khebizi. Zij woont met haar moeder en zusje dus in Zuid-Frankrijk en is geobsedeerd door haar uiterlijk (terwijl we allemaal weten dat dat nogal iets subjectiefs is). Lianes verkoopt soms luchtjes op straat om aan wat geld te komen, maar heeft één sterk doel: beroemd worden. Reality-tv zou een springplank tot het realiseren van deze droom kunnen zijn. Als ze hoort dat er deelnemers worden gezocht voor het veel bekeken programma Miracle Island, staat haar natuurlijk maar één ding te doen: een auditie. Wordt de droom na een tienerleven in een wat kansloos bestaan werkelijkheid?

Liane trekt met haar uiterlijk heel wat mannelijke aandacht, maar niet altijd de goeie. Ze is echter niet op haar mondje gevallen. We zien haar veel bezig met haar telefoon en uiteraard dat uiterlijk. Lianes nagels zijn kunstwerken op zich en, laten we het zo maar zeggen, haar lippen en borsten zijn net zo opvallend. Ze heeft ondertussen te dealen met een moeder die het nog weleens aanlegt met, zoals de ruwe diamant het noemt, fucking sugar daddies. Dan maar de trein in om tot de Heer te bidden dat ze in Miracle Island mag opdraven, ook al zitten er „een paar fuckboys in die geen respect hebben”. Dat dit meisjes sowieso hele Bijbelteksten uit haar hoofd kent, past niet helemaal bij het personage dat we in Diamant Brut zien.

Diamant Brut verloopt niet zoals je zou verwachten

Het aantal volgers van Liane op sociale media loopt na beelden van de auditie al snel op van 30.000 naar 50.000. Dat jongens dickpics sturen: ach… Maar dat iemand haar ‘de mooiste vrouw op aarde’ noemt, daar kan ze wel aan wennen. En dat voor een meisje dat – weer haar eigen woorden – „niet normaal is”. Ze wordt een ster! Iedereen blij, op haar moeder na natuurlijk („wat ga je daarna doen?” en „iemand die eruit ziet als Barbie?”).

Net nu je denkt: nu gaat de film nog meer dan een uur over reality-tv en wat dat met iemand die geobseerd is door uiterlijk doet, wordt Diamant Brut verrassend iets heel anders. Aan de ene kant is dat een beetje een tegenvaller, aan de andere kant boeit het personage Liane wel. Dat geldt ook voor haar wel-niet-vriendje (Idir Azougli) en het feit dat de twee door iets uit het verleden vooral een beetje om elkaar heen draaien.

Malou Khebizi is als hoofdrolspeelster uitstekend. In Nederland kennen we haar nog niet (Diamant Brut is haar derde film). De obsessie voor het uiterlijk is best interessant en je gaat wel mee met de droom van Liane. De film van zeven kwartier is wel aan de trage kant en oh – da’s wat vervelend – wat blijven er veel vragen onbeantwoord.

Beoordeling uit 5: 2,5

