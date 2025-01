Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Het is 6 januari en we zijn al toe aan de tweede storm van 2025

In IJmuiden werd werd vanmiddag tussen 14.00en 15.00 uur een gemiddelde windkracht 9 gemeten. Daarmee is officieel sprake van de derde winterstorm van het winterseizoen 2024-2025; en, zo vroeg in januari al, de tweede storm van 2025.

Op vrijdag 6 december werd de eerste winterstorm genoteerd op de Waddeneilanden en op nieuwjaarsdag stormde het aan de noordwestkust en op de Wadden. Daarmee noteerden we de eerste nieuwjaarsstorm in dertig jaar. De storm van vandaag is alweer de tweede storm van het jaar en heeft door de Franse weerdienst de naam Floriane gekregen.

Storm met zwaarste windstoot in Hoek van Holland

„Er stond niet alleen stormkracht 9″, meldt weerdienst Weeronline, „er kwamen ook zeer zware windstoten voor.” De zwaarste windstoot werd tot dusver gemeten in Hoek van Holland met 108 km/uur, in IJmuiden haalde de wind uit naar 105 km/uur.

Daarnaast regent het van tijd tot tijd en in combinatie met de wind is het ronduit onstuimig. In IJmuiden stormt (of stormde) het dus, maar in de rest van het land staat een vrij krachtige tot aan zee stormachtige zuidwestenwind, windkracht 5 tot 8.

Hieronder hoor je Jaco van Wezel van Weeronline, met de weersverwachting voor de hele maand.

Pia, Henk, Isha en Jocelyn

In het vorige winterseizoen 2023-2024 kwam het tot vier winterstormen. Op 21 december 2023 werd op Vlieland en Lauwersoog stormkracht 9 genoteerd door storm Pia (die kostte een vrouw in Wilp het leven). Vervolgens trok op 2 januari 2024 Henk over het land. Op 22 januari hadden we te maken met Isha en op 24 januari trok Jocelyn over het land.

🌪️ Wanneer is er een officiële, zware of zeer zware storm? Meteorologen spreken van een officiële storm als de gemiddelde windsnelheid op tenminste één KNMI-station over een heel uur uitkomt op windkracht 9, zoals vandaag in IJmuiden. Misschien wat verwarrend: een storm die van 12.30 uur tot 13.30 uur gemiddeld op windkracht 9 uitkomt, maar niet van 12.00 uur tot 13.00 uur of van 13.00 uur tot 14.00 uur, telt het niet. Wel wordt dan gesproken van tijdelijk storm, of tijdelijk stormkracht 9. Van ‘officieel zwaar’ wordt gesproken als het gemiddeld over het een heel uurvak met windkracht 10 waait. Datzelfde geldt ook bij ‘zeer zwaar’. Dan moet het over een heel uurvak met gemiddeld windkracht 11 waaien.

Soms wel en soms geen winterstorm

In het winterseizoen 2022-2023 kwam het nergens tot storm en ook in de meteorologische herfst van 2022 kwam het er niet van. Het was voor het eerst sinds 1933 dat het zowel in de meteorologische herfst als winter niet stormde .

Het winterseizoen daarvoor, 2021-2022, noteerde in totaal zes stormen. Op 1 december 2021 werd de eerste winterstorm genoteerd en zeker in februari 2022 stormde het vaak. Op 31 januari trok Corrie over het land en daarna stormde het op 6 februari, 16 februari (Dudley), 18 februari (Eunice) en 20 februari (Franklin).

