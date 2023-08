Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

‘Boomer-blaming’ op TikTok: deze doelgroep komt er niet best vanaf

TikTok staat bomvol video’s die stereotyperend over ouderen spreken, met name over baby-boomers. Dat is de conclusie van een onderzoek naar de inhoud van TikTok video’s over ouderen.

‘Ok boomer’. Het is al is jaren een bekende term die gebruikt wordt in memes en onder millenials en Gen-Z’ers. Achter de term gaan heel wat (voor-)oordelen schuil, analyseerden onderzoekers van de National University of Singapore. En die zijn niet mals: ouderen zouden verantwoordelijk zijn voor economische en sociale problemen, traag, irrelevant en incompetent zijn en staan vooruitgang in de weg.

Bijna helft TikTok-filmpjes is leeftijdsdiscriminerend

De onderzoekers analyseerden 673 TikTok-video’s over baby boomers, met meer dan een miljard views. Hun conclusie? Bijna de helft (49%) van bevat leeftijdsdiscriminerende content, volgens de analyses. In die video’s spelen de makers zeurende ouderen na, die andere normen en waarden hebben als zij.

Ouderen werden in tot vijftig jaar geleden juist gevierd en als helden gezien, legt onderzoeker Reuben Ng uit in de Daily Mail. „In de afgelopen vijftig jaar is het beeld van ouder worden compleet veranderd. Leeftijdsdiscriminitie viert hoogtij op TikTok, met één op de twee video’s die zorgwekkend negatief over ouderen zijn.”

TikTok-term ‘boomer’ in zichzelf negatief

Toch zitten er ook methodologische zwaktes in het onderzoek. Zo zijn deze filmpjes vooral van makers met een Westerse achtergrond en dus cultureel bepaald. Ook zochten de onderzoekers op hashtags ‘boomer’ en ‘ok-boomer’, termen die in zichzelf al een negatieve connotatie richting ouderen hebben.

Volgens de onderzoekers moet het onderzoek alle generaties wijzen op de vooroordelen die over en weer bestaan en moeten thema’s als macht en ongelijkheid de aandacht krijgen die ze verdienen, schrijven ze. Problemen als klimaatverandering of economische ongelijkheid kunnen niet enkel worden toegeschreven aan een bepaalde leeftijdsgroep, stellen ze. ‘In plaats van verschillen tussen oudere en jongere groepen sensationeel te maken, zouden de media een gevoel van gemeenschappelijkheid moeten bevorderen door de nadruk te leggen op collectieve doelen en samenwerking tussen generaties.’