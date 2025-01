Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Brein letterlijk ‘gereinigd’ tijdens de diepe slaap, zo blijkt uit nieuw onderzoek

Slaap en vooral diepe slaap is belangrijk, dat weten we allemaal, maar wat gebeurt er nu precies tijdens die periode van diepe slaap? En welke invloed hebben slaapmiddelen op dit proces?

Een nieuwe studie van Britse en Deense wetenschappers vergelijkt het proces met het reinigen van de vaatwasser: „Het is alsof je de vaatwasser aanzet voordat je naar bed gaat en wakker wordt met een schoon brein.”

Fases tijdens het slapen

Als we naar bed gaan, maken we verschillende fasen door. Te beginnen met de sluimerfase, waarin je ogen langzaam dichtvallen en je hersenactiviteit vertraagt. Vervolgens kom je in de lichte slaap, waarin je wel aan het slapen bent, maar nog makkelijk wakker kunt worden door geluiden.

Daarna volgt de diepe slaap, waarin je ademhaling en hartslag vertragen en je minder snel wakker wordt. Word je toch wakker, dan kun je je tijdelijk gedesoriënteerd voelen. De laatste fase is de REM-slaap, de droomfase.

Meeste herstel tijdens je diepe slaap

In die periode van diepe slaap, vindt het grootste deel van ons fysieke herstel plaats. Maar niet alleen je lichaam profiteert van deze slaapfase, ook je hersenen worden ‘schoongespoeld’. Tijdens deze fase wordt hersenvocht door je hersenweefsel gepompt, wat helpt om afvalstoffen af te voeren.

Uit de nieuwe studie blijkt ook dat tijdens deze fase het molecuul norepinefrine iedere vijftig seconden in de hersenstam vrijkomt. Dit zorgt ervoor dat hersenvocht door het hersenweefsel wordt gepompt, wat helpt bij het reinigen van de hersenen. „Het is alsof je de vaatwasser aanzet voordat je naar bed gaat en wakker wordt met een schoon brein”, legt hoofdonderzoeker Maiken Nedergaard uit.

Maar niet iedereen heeft een even efficiënt ‘zelfreinigend systeem’. Zo werd bij proefdieren die het slaapmiddel zolpidem kregen, de afgifte van norepinefrine met maar liefst de helft verminderd. Dit zou kunnen verklaren dat mensen die langdurig slaapmedicatie gebruiken soms cognitieve problemen ontwikkelen.

Kwaliteit boven kwantiteit

De onderzoekers wijzen erop dat de kwaliteit van de rust waarschijnlijk belangrijker is dan de duur. Het lijkt beter om wat minder uren te slapen met een gezonde afgifte van norepinefrine, dan langer te slapen met een verminderde afgifte van dit belangrijke molecuul.

Reacties