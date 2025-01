Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Mama gaat op date: ‘Hij rookte, dat wilde ik niet voor mijn kind’

In Mama gaat op date vertellen gescheiden moeders over hun onverwachte, ongemakkelijke en zinderende momenten van het daten na een gebroken relatie. Van rekeningen splitten tot hete vonken: deze avonturen bewijzen dat de zoektocht naar liefde leidt tot de meest heerlijke, maar ook merkwaardigste verhalen. Deze week het verhaal van Melody (36) die afknapte op het rookgedrag van haar date.

„Het was zo’n typische grijze ochtend, je weet wel, zo eentje die je vaker in Nederland hebt. Ik stond bij de bushalte mijn handen te warmen aan mijn thermosbeker toen ineens een hond tevoorschijn kwam en aan mijn tas begon te snuffelen. Een beetje ongemakkelijk trok zijn baasje de hond van me af en toen raakten we aan de praat. Over het ras van zijn hond, waarom hij zo vroeg al bij de bushalte stond en of hij in de buurt woonde. Niet veel diepgang, maar het was gezellig. Dus toen Mark, zoals hij zich voorstelde, na een paar minuten mijn nummer vroeg, zag ik er verder weinig kwaad in.

Oppas

Diezelfde middag stuurde hij al een berichtje en na een paar dagen appen, was het duidelijk dat we het nog steeds goed met elkaar konden vinden. ‘Hoog tijd om elkaar weer eens te zien’, stelde Mark voor. Waarom niet, dacht ik. Ik regelde oppas voor mijn zoon Sam (5), reserveerde een tafeltje bij een café in de buurt, en niet veel later zaten we tegenover elkaar te nippen van een speciaalbiertje.

Mark en ik hadden veel gemeen: dezelfde humor, dezelfde interesse in muziek en zelfs dezelfde favoriete plekken in de stad. Ik bleef mijn checklist afvinken. Tot Mark naar zijn horloge keek en zei dat hij even naar buiten ging om te roken. Oeps, dacht ik, dat had ik niet zien aankomen, maar ik besloot me er niet te veel van aan te trekken.

Onverantwoord

Toch kon ik het niet loslaten. Niet zo gek ook: de geur van sigaretten hing vanaf het moment dat hij terugkwam als een zware deken om hem heen. Het was niet te negeren. Ik voelde meteen een ongemakkelijk gevoel in mijn buik. En toen dacht ik aan Sam: hij heeft zware astma. Hij is zo gevoelig voor rook dat hij bij verjaardagen vaak heftige aanvallen krijgt. Als ik ooit weer met Mark zou afspreken, zou Sam ongetwijfeld in een omgeving zitten die hem niet goed zou doen. De gedachte alleen al maakte me onrustig. Het voelde niet verantwoord.

Toen ik Mark later uitlegde waarom het voor mij zo’n punt was, reageerde hij gelukkig begripvol. Maar hoe gezellig het ook was, stoppen met roken? Dat zou hij niet doen. En dus zat ik daar met het ongemakkelijke besef dat deze date fijn was, maar niet de oplossing voor mijn zoektocht naar een partner. Sams gezondheid gaat voor alles. Hij is mijn prioriteit, en ik kon het risico niet nemen.

‘Insgelijks’

Terwijl ik naar huis liep, dacht ik nog even aan de gesprekken die we hadden gehad, maar het voelde goed om te weten dat ik de juiste keuze had gemaakt voor Sam. Natuurlijk was het jammer dat Mark en ik niet verder konden, maar ik wist dat er iemand anders zou komen die beter bij ons paste. Ik liet het achter me en stuurde Mark een vriendelijk appje om te bedanken voor de gezellige avond. ‘Insgelijks’, las ik een paar seconden later op mijn scherm. Sindsdien heb ik hem nooit meer gesproken.”

Vanwege privacy in combinatie met gevoelige onderwerpen zijn de namen gefingeerd. De echte namen zijn bekend bij de redactie.

