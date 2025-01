Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Statisch haar tegen gaan in de winter? Dat doe je met deze tips

In de winter lijkt het alsof je haar een eigen wil heeft… statisch haar is ineens overal. Maar wat veroorzaakt het eigenlijk? En belangrijker: wat kun je eraan doen?

De boosdoener is simpel: de luchtvochtigheid. In de winter is de lucht droger, wat betekent dat er minder vocht in en op je haar zit. Hierdoor kunnen elektronen – die je normaal via vocht afvoert – zich ophopen. Zodra er wrijving ontstaat, bijvoorbeeld als je een trui aantrekt, zorgt dit voor een statische lading.

Statisch haar voorkomen

Gelukkig zijn er genoeg oplossingen om statisch haar te voorkomen. De makkelijkste tip is misschien wel dat je je haar goed moet verzorgen. Droog haar wordt sneller statisch, dus hydratatie is key. Gebruik een voedende conditioner, een serum of een rijke olie om je lokken in topconditie te houden.

Ook het hebben van een goede borstel is verstandig. Zo maken plastic en metalen borstels het probleem juist erger. Ga liever voor een antistatische borstel of eentje met natuurlijke haren.

Stijltangen en föhns zijn handig en leuk, maar ze drogen ook je haar uit, wat statisch haar verergert. Probeer dus je haar zo min mogelijk te stylen als je geen statisch haar wil en gebruik altijd een hittebeschermende spray.

„Het is belangrijk om het vochtgehalte van je haar op peil te houden. Als je je haar steil maakt met een stijltang en ook nog eens een sjaal draagt van synthetische stof, dan zul je zien dat je haar snel op gaat staan”, legt Angela Scheffer van Studio Seguro uit aan het AD.

En synthetische stoffen en wol? Ja, die veroorzaken extra wrijving, wat statisch haar in de hand werkt. Kies daarom in de winter liever voor natuurlijke materialen zoals katoen.

Tot slot is het goed om je haar niet al te vaak te wassen, want veel wassen droog je haar namelijk uit en daardoor wordt het weer sneller statisch.

Redders in nood

Heb je ondanks alle voorzorgsmaatregelen toch statisch haar? Dan zijn er gelukkig nog mogelijkheden om ter plekke het statische haar tegen te gaan. Haarlak is bijvoorbeeld echt je redder in nood. Spuit een beetje haarlak op je borstel voordat je je haar doorkamt en je haren schieten niet langer omhoog!

Heb je geen haarlak bij de hand? Dan kan een doekje wonderen doen. Even wrijven met een doekje over je haar, kan namelijk al de statische lading verwijderen. Kan je nergens een doekje vinden? Gebruik een metalen kam of een ander metalen voorwerp om de energie af te voeren.

