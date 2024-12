Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Een slechte nacht slaap beïnvloedt onze stofwisseling, blijkt uit nieuw onderzoek

Voor velen is het herkenbaar: je lusteloos voelen na een lange vlucht of een nachtdienst. Dit is vaak het gevolg van verstoringen in de biologische klok, zoals bij een jetlag. Maar deze verstoringen hebben niet enkel invloed op hoe we ons voelen, maar volgens een nieuw onderzoek van de University of Surrey en de University of Aberdeen óók op onze stofwisseling.

Onderzoekers ontdekten dat een verschuiving van vijf uur in bedtijd en maaltijdmomenten de manier waarop ons lichaam energie verwerkt, beïnvloedt.

Stofwisseling

Het onderzoek toonde aan dat tijdsverschuivingen leiden tot minder energie voor de verwerking van maaltijden. Oftewel: onze stofwisseling werkt langzamer. Bovendien veranderen de bloedsuiker- en vetgehaltes in het bloed, en duurt het langer voordat de maag zijn inhoud na het ontbijt afvoert.

Gelukkig zagen de onderzoekers dat deze effecten maar tijdelijk waren. Binnen twee tot drie dagen na de tijdsverschuiving herstelde het lichaam zich in de meeste gevallen.

Wat echter niet zo snel herstelde in de lichamen van de deelnemers, waren de gevoelens van slaperigheid en alertheid. Bij de deelnemers was het herstel van de belangrijkste biologische klok in de hersenen pas na vijf dagen zichtbaar. Dit benadrukt het verschil tussen metabolische en neurologische effecten van verstoringen in de biologische klok.

Consistent slaapschema

Een van de onderzoekers, professor Jonathan Johnston, benadrukt op basis van de resultaten het belang van het handhaven van een consistent slaapschema. In onze moderne samenleving, waarin lange reizen en werken op onregelmatige tijden normaal zijn, kunnen zelfs kleine tijdsverschillen een grote invloed hebben op ons welzijn.

Vorige maand schreef Metro nog over de 10-3-2-1-0-slaapmethode. Een fijne methode om sneller in slaap te komen, tenzij je dol bent op koffie. De eerste stap van de methode is namelijk stoppen met het drinken van cafeïnehoudende dranken tien uur voordat je gaat slapen.

Het kan zijn dat de methode niet bij iedereen aanslaat, benadrukt Dr. Jess Andrade. Maar het kan het proberen waard zijn als je regelmatig moeite hebt om in slaap te komen.



