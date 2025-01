Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

THC-olie tegen slaapproblemen: wat is de werking en wat zijn de risico’s?

THC-olie als middel tegen slaapproblemen is populair. Tot voor kort leek het dé belofte te zijn voor mensen met slaapproblemen. Samen met CBD-olie werd het gepromoot als een natuurlijk en veilig alternatief voor slaapmedicatie. Hoe effectief is THC-olie eigenlijk, en zijn de risico’s het waard? Metro spreekt over deze vragen met senior preventiedeskundige Tom Bart van Jellinek.

„Op een gegeven moment was het echt een hype: THC- en CBD-olie”, vertelt Tom Bart, senior preventiedeskundige bij verslavingskliniek Jellinek. „Veel mensen hadden hoge verwachtingen, vooral omdat het als een natuurlijk product werd gezien. Maar inmiddels lijkt die trend af te vlakken, omdat de effecten vaak tegenvallen.” Mensen gebruikten beide soorten olie tegen allerlei soorten klachten: pijn, spanning, maar ook als middel tegen gebroken nachten.

Desondanks blijft het gebruik van THC-olie populair bij mensen die moeite hebben met slapen. Vooral zij die geen baat hebben bij traditionele oplossingen, zien het als een laatste redmiddel. Metro schreef al eerder dat slaapproblemen je leven flink kunnen ontregelen en ging in op adviezen om beter te slapen.

THC en CBD: wat is het verschil?

De termen THC-olie en CBD-olie worden regelmatig door elkaar gebruikt, toch zijn er een aantal verschillen. Beide stoffen zijn afkomstig van de cannabisplant, maar ze hebben verschillende eigenschappen. THC, of tetrahydrocannabinol, is de psychoactieve stof in cannabis die verantwoordelijk is voor het gevoel van ‘stoned’ zijn. Het werkt ontspannend en kan slaperigheid veroorzaken. CBD, of cannabidiol, is niet-psychoactief en heeft wel kalmerende eigenschappen, maar heeft geen effect op het bewustzijn.

Volgens Bart worden beide stoffen door sommige mensen gepromoot als hulpmiddel bij slaapproblemen, maar het effect is niet hetzelfde. „Bij CBD is het effect op slaap waarschijnlijk heel klein”, legt hij uit. „Bij THC is dat anders: THC zorgt ervoor dat je stoned of vermoeid wordt, waardoor je makkelijker in slaap valt. Maar we denken niet dat het goed is voor je slaapkwaliteit.”

Wat doet THC-olie met je slaap?

Hoewel THC-olie kan helpen om sneller in slaap te vallen, zijn de effecten op de slaapkwaliteit complex. THC bevordert namelijk een diepere slaap, maar verstoort de REM-slaap – de slaapfase waarin je droomt. Dit heeft grote gevolgen, volgens Bart: „Mensen die THC gebruiken, merken vaak dat ze niet meer dromen. Maar REM-slaap is essentieel. Het helpt je om emoties te verwerken en je geheugen te versterken. Als je die fase structureel overslaat, kan dat ongezond zijn.”

Daarnaast kunnen de effecten van THC-olie de volgende dag nog merkbaar zijn. Afhankelijk van de sterkte en de dosering kan het gebruik van THC ervoor zorgen dat mensen zich prikkelbaar of vermoeid voelen, wat het tegenovergestelde is van wat men wil bereiken met een slaapmiddel.

De risico’s van THC-olie

Hoewel THC-olie legaal verkrijgbaar is in sommige landen, blijft het in Nederland een illegale stof. Bart wijst erop dat CBD-olie wel gewoon bij de drogist te koop is, maar THC alleen in de vorm van wiet verkrijgbaar is bij coffeeshops. Het is niet toegestaan om deze wiet te verwerken tot olie.

Naast deze juridische beperkingen brengt THC-olie ook gezondheidsrisico’s met zich mee. Het grootste risico is verslaving. „THC is een verslavende stof”, benadrukt Bart. „Als je het functioneel gebruikt, zoals bij slaapproblemen, raak je daar sneller afhankelijk van. Je lichaam went eraan, waardoor je steeds meer nodig hebt om hetzelfde effect te bereiken.”

Bovendien kan stoppen met THC-olie leiden tot een zogenaamd rebound-effect, waarbij slapeloosheid tijdelijk erger terugkomt. Dit maakt het nog moeilijker om zonder middelen te slapen en kan leiden tot langdurige afhankelijkheid.

Een tijdelijke oplossing, maar geen wondermiddel

Hoewel THC-olie soms nuttig kan zijn, benadrukt Bart dat het geen langdurige oplossing is. Het gebruik ervan is vergelijkbaar met slaapmedicatie: het kan tijdelijk helpen wanneer een gebrek aan slaap een groter nadeel is, maar het is niet bedoeld voor langdurig gebruik.

„Het belangrijkste is om de onderliggende oorzaak van je slaapproblemen aan te pakken”, zegt Bart. Hij waarschuwt ook voor zelfmedicatie: „Veel mensen proberen THC-olie zonder begeleiding, maar je moet weten wat je doet. Overleg altijd met een arts of specialist voordat je dit soort middelen gebruikt.”

Alternatieven voor THC-olie

Voor mensen die worstelen met slaapproblemen, zijn er gelukkig andere manieren om die aan te pakken. Een van de belangrijkste stappen is het verbeteren van de slaaphygiëne. Dit betekent zorgen voor een consistent slaapritme, het vermijden van schermtijd vlak voor het slapengaan, en het creëren van een rustige, donkere slaapomgeving.

Daarnaast kan cognitieve gedragstherapie voor slapeloosheid (CGT-I) effectief zijn, vooral bij chronische slaapproblemen. Dit type therapie richt zich op het doorbreken van negatieve slaapgewoonten en gedachten. Voor sommige mensen kunnen supplementen zoals melatonine ook helpen, hoewel dit altijd in overleg met een arts moet worden gebruikt.

‘Zelf met THC experimenteren is geen aanrader’

Hoewel de hype rondom THC- en CBD-olie af lijkt te nemen, wordt er nog steeds onderzoek gedaan naar de mogelijke voordelen van deze stoffen. Volgens Bart kunnen er situaties zijn waarin THC-olie zinvol is, maar hij benadrukt dat dit altijd onder begeleiding moet gebeuren. „Zelf experimenteren met THC-olie is niet verstandig”, zegt hij. „Het kan voordelen hebben, maar je moet altijd kijken wat het beste werkt voor jouw situatie, en dat doe je samen met een deskundige.”

THC-olie werd ooit als wondermiddel gezien, maar inmiddels is duidelijk dat het geen langdurige oplossing is voor slaapproblemen. Voor mensen met ernstige slapeloosheid kan het tijdelijk verlichting bieden, maar het brengt risico’s met zich mee, waaronder verslaving en verstoring van de REM-slaap. „THC-olie kan werken, maar het is geen oplossing voor de lange termijn”, benadrukt Bart. „Begin altijd met het aanpakken van de oorzaak van je slaapproblemen, en laat je begeleiden door een specialist als je toch voor dit middel kiest.”

Let op: dit is geen medisch advies. Heb je slaapproblemen en wil je advies voor jouw specifieke situatie? Raadpleeg dan een arts.

Reacties