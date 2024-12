Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Het Dilemma: ‘Tijdens onze eerste kerst met de baby kiezen voor onszelf, of de familie?’

Zit jij met een prangende kwestie en wil je graag de mening van een ander horen? Metro deelt iedere week het dilemma van een lezer. Deze week: Nadine (34), die met haar partner en pasgeboren dochter tussen de wensen van twee overenthousiaste families moet kiezen – of toch voor zichzelf?

„Dit jaar wordt een heel bijzondere kerst voor ons: onze dochter is vier maanden geleden geboren en het is daarmee de eerste keer dat we kerst vieren met een kindje erbij. Mijn partner en ik kijken er enorm naar uit, maar eerlijk gezegd zitten we ook met een dilemma. Beide van onze families willen dat we kerst bij hen doorbrengen, en ze zijn behoorlijk… laten we zeggen enthousiast.

Mijn ouders willen dolgraag dat we bij hen komen eten. Ze zijn al weken bezig met het plannen van een groot diner, compleet met familiefoto’s en cadeaus. Aan de andere kant wil mijn schoonfamilie ons ook graag bij zich hebben. Ze hebben een enorm kerstfeest in gedachten, inclusief een overnachting, omdat ze wat verder weg wonen. Ze bedoelen het beiden allemaal goed, maar het voelt alsof we moeten kiezen wie we teleurstellen.

Mijn partner en ik hebben stiekem het idee om gewoon thuis te blijven. Het lijkt ons heerlijk om onze eerste kerst met de baby rustig en intiem te vieren, zonder al dat gereis en geregel. Maar als we thuisblijven, voelen we de druk om iedereen bij ons uit te nodigen, wat betekent dat we zelf een diner moeten organiseren. En eerlijk gezegd: met een baby van vier maanden lijkt dat me een logistieke nachtmerrie.

Wikken en wegen

Als we wél naar een van de families gaan, hoeven we ons daarover geen zorgen te maken. We kunnen gewoon aanschuiven en genieten van het eten. Maar dat betekent weer dat we onderweg zijn met een jonge baby in het drukke kerstverkeer, en dat voelt ook niet ideaal. Daarnaast willen we ook niet dat de andere familie zich gepasseerd voelt.

Ik merk dat ik steeds meer opzie tegen het nemen van een beslissing. Hoe houden we het leuk en gezellig voor iedereen, inclusief onszelf en onze dochter? Moeten we een van de families kiezen en het risico nemen dat de andere teleurgesteld is? Of spelen we voor vredesduif en nodigen we iedereen bij ons thuis uit, met alle drukte en chaos die daarbij komt kijken? En is het eigenlijk zo erg als we dit jaar gewoon een keer egoïstisch voor ons eigen gezin kiezen?

Dilemma: familie of rust?

Wat zouden andere lezers doen? Zijn er tips om dit soort familiedilemma’s te tackelen, zonder ruzie of gedoe? Hoe vier je kerst met een baby, zonder dat het één groot stressfeest wordt? Misschien moet ik gewoon leren dat we niet iedereen tevreden kunnen stellen.”

Wat vind jij dat Nadine moet doen? Reageer op onze Facebook-pagina of via Instagram! De reacties worden volgende week gedeeld.

Vorige week

Vorige week gaven Metro-lezers advies over het dilemma van Inge (35), die de vriendschap met haar ex mist, maar niet weet of ze het durft om hem te vragen een koffietje te doen.

Volgens Margot moet natuurlijk niets, maar als Inge het fijn vindt om weer eens bij elkaar te komen voor een bakkie, dan kan ze dat gewoon voorstellen. „As simple as that. Wellicht heeft die vriend daar geen behoefte meer aan, maar dan hoort ze dat wel. Waarom moeilijk doen en voor anderen invullen als het makkelijk kan?”

Jennifer is het daar helemaal mee eens. Ze schrijft: „Waarom niet? Als je goed door een deur kan.” Laura is het daar juist niet mee eens. Zij zou afstand houden. „Soms loopt het zo in het leven.” Stephan denkt er ook zo over: „Ex is exit”, grapt hij.

Vanwege privacy in combinatie met gevoelige onderwerpen zijn de namen gefingeerd. De echte namen zijn bekend bij de redactie.

Ook jouw dilemma delen? Meld je aan! Naam (verplicht)

Leeftijd (verplicht)

E-mailadres (verplicht)

Telefoonnummer

De gegevens die je invult zijn alleen zichtbaar voor Geld & Carrière-redacteur Jana Witteman en zullen nooit worden gedeeld en/of ergens anders voor worden gebruikt.

Meer dilemma’s van lezers lezen? De vraagstukken waren in de afgelopen maanden favoriet:

Vorige Volgende

Reacties