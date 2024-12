Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Heerlijke film Schitterend, vol vrouwendingetjes, had best een serie kunnen zijn

Allesbehalve ‘het perfecte plaatje’. Dat geldt voor de reeks aan vrouwen in komedie-drama Schitterend. De film is, vindt Metro in elk geval, met al z’n ‘vrouwendingetjes’ hartstikke leuk als je alle verhaallijnen doorgeworsteld bent. Ook leuk voor mannen trouwens, laat je niet weerhouden. Tegelijkertijd bekruipt het gevoel: dit had toch best een serie kunnen zijn in plaats van 101 minuten op het witte doek?

Schitterend draait vanaf morgen in de bioscoop en heeft zo’n sterrencast aan Nederlandse acteurs, dat Metro wel moest gaan kijken voor de Filmrecensie van de Week. Behalve een stel doorgewinterde actrices voor de personages waar het in Schitterend feitelijk om draait, krijg je er Gijs Scholten van Aschat, Sidar Toksöz en Maarten Heijmans nog eens ‘gratis bij’.

Het amper kort uit te leggen verhaal van Schitterend

Normaal gesproken is de verhaallijn van een film wel in één, twee of drie zinnen uit te leggen, maar dat is bij Schitterend nogal lastig. Dan wordt het al ‘zes vrouwen, elk in een andere levensfase, staan voor hun eigen uitdagingen rondom zelfbeeld, schoonheid en maatschappelijke verwachtingen’. Maar of je daar nou meteen door naar de bioscoop rent? We omschrijven de zes dames daarom maar even apart.

De gepensioneerde Martien (Annet Malherbe) wil vol voor leuke dingen kiezen in de nieuwe fase in haar leven. Haar man Simon (Gijs Scholten van Aschat), een suffe schrijver die niet tegen het geluid van een appel kauwen kan, ziet haar echter amper meer staan. Model Jamie (Holly Mae Brood) wil haar grote doorbraak te maken, maar moet zich in allerlei (dieet)bochten wringen om mee te komen met de grillige schoonheidsidealen van de branche. Haar agent Claire (Lies Visschedijk, je weet weel, de Gooische Vrouw en de keukenprinses van Soof) heeft moeite met het loslaten van haar puberende dochter Leyla (Bobbie Mulder). Oh ja, de om haar moeder zuchtende puber wordt zwaar verliefd. En dan zijn we er nog niet hoor!

Niet meer zo’n ‘schitterend lijf’ na twee zwangerschappen

We gaan dus verder. De jonge moeder Sanne (Caro Lenssen, erg leuk haar weer eens te zien) heeft heel wat gedoe met haar lijf, dat twee zwangerschappen heeft doorstaan. Haar man (Maarten Heijmans) is ondertussen zo’n carrièrejagers-type dat ‘chips’ zegt in plaats van shit. Sanne kan wel terecht bij haar beste vriendin Nina (Hannah Hoekstra, de hoofdrolspeelster van NPO’s meest gestreamde serie van 2024, De Ring). Deze opvallende lerares op een middelbare school is er stellig van overtuigd dat mannen en vrouwen niet gelijkwaardig zijn in liefde en relaties, doet alleen aan onenightstands en weigert dan haar telefoonnummer te geven. Maar ja, dan komt er een nieuwe gymleraar op school, Baran (Sidar Toksöz) en gaan alarmbellen af, die van de liefde bedoelen we dan.

Waar Schitterend werkelijk om draait is eigenlijk, we citeren de filmmakers Lotte Tabbers (scenarioschrijver) en Maurice Trouwborst (regisseur): dromen en verlangens ontdekken, schoonheid schuilt (ook) in imperfectie en het is belangrijk dat je durft los te laten en gewoon jezelf durft te zijn. Dat klinkt een beetje als ‘gaap’, maar is absoluut niet om bij in slaap te vallen in elkaar gezet.

Toch de draad niet kwijt raken

Voor wie nu nog bij de les is: dit loopt allemaal dwars door elkaar en is dus allemaal in één film gepropt. Toch komt alles uiteindelijk vernuftig bij elkaar en raak je de draad absoluut niet kwijt. Dat is dus knap gemaakt, maar nogmaals: deze Metro-verslagger (man) was ook wel voor alle vrouwendingetjes in Schitterend gaan zitten als er een tv-serie van was gemaakt. Als kijker ga je namelijk met alle personages mee, ze hebben allemaal de gunfactor. Of anders: je gunt ze een schitterend leven. Of de film daarom ook zo heet… geen idee. De mannen zijn ondertussen best een stelletje treurwilgen bij elkaar. Kun je daar als kerel tegen en wel om lachen, ga vooral kijken.

Dat Lotte Tabbers zo’n vernuftig scenario in elkaar wist ‘te flansen’ heeft zij een beetje te danken aan onze oosterburen. Schitterend was als de film Wunderschön in Duitsland namelijk al een succes. Toch moest Tabbers een vertaalslag maken om ook de Nederlandse bioscoopganger tevreden te stellen. Een verandering is bijvoorbeeld dat de lerares (Hannah Hoekstra) geen zeurende feministe is geworden, daar kunnen wij Hollanders blijkbaar niet tegen. Aangezien zelfspot ons niet vreemd is, vind je dat bij de verschillende personages terug (leuk en fijn).

🙂 Metroman Aangezien zo ongeveer ieder onderwerp in Schitterend ‘een vrouwending’ is, is het bijzonder dat een man de film heeft geregisseerd. Producent Rachel van Bommel over haar keuze voor Maurice Trouwborst: „Hij is een metroman.” Nu niet in de war raken hè, geachte Metro-lezer, zoek het anders maar gewoon op. Overigens maakte Trouwborst samen met Lotte Tabbers eerder het populaire De Regels van Floor en daar keek Van Bommel met haar zoontje naar.

De grote kleine ster van Schitterend

Het uitstekende acteerwerk en de talloze ongemakkelijke momenten en uitspraken, maken Schitterend ondanks de tig verhaallijnen tot een vermakelijke film. Holly Mae Brood verrast misschien nog wel het meest. Zij is als het met ‘de centimeters buik’ struggelende model Jamie zeer goed op dreef.

Brood kreeg daarbij echter hulp van – wat Metro betreft – de echte ster van de film: Guusje Vos. Dit jonge meisje, zie de foto boven het artikel, is echt belachelijk goed. Guusje speelt Jamie’s buurmeisje Toni, die af en toe in een vuilcontainer kruipt. De klik tussen Vos en Brood is – daar gaat ie weer – schitterend. Je kunt om deze film genoeg lachen, maar die kleine Guusje spreekt zo’n vreselijke zin uit, dat je jezelf ook mintens één keer op een brok in je keel gaat betrappen.

Beoordeling uit 5: 4

Metro’s Filmrecensie lees je op woensdagavond. Schitterend kun je vanaf morgen in de bios zien. De komende weken vertellen we je meer over Mees Kees en die film van Halina Reijn ‘waar iedereen het over heeft’, Babygirl.

