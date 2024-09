Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Hoe koud moet het worden voordat je de verwarming het beste aan kunt zetten?

Afgelopen week hebben we kunnen proeven van de herfst met flinke buien en koudere temperaturen. Maar wat is koud genoeg om de verwarming aan te zetten?

Als het kwik begint te dalen, voelt het misschien maar al te verleidelijk om de verwarming aan te zetten, maar wat is het juiste moment?

Wachten op constante daling temperatuur

Volgens Metro UK is het er nog geen tijd voor. Zo is de „kleinste verkoeling” niet genoeg reden om de verwarming aan te zetten. „In feite moet je wachten tot de binnentemperatuur constant onder de 18 graden daalt. Maar voor oudere of kwetsbare mensen is het aan te raden om de temperatuur rond de 20 graden te houden”, adviseert David Doran van Brits loodgieter- en verwarmingsbedrijf Blackstone Plumbing & Heating.

„Op veel plaatsen beginnen de temperaturen constant te dalen in midden oktober. Dat is een gebruikelijke tijd om de verwarming aan te zetten”, maakt Doran kenbaar.

Toch nog warmer weer in het vooruitzicht De echte kou laat echter nog even op zich wachten. Volgens Weeronline wordt het een droog weekend met zowel wolken als zon, waarbij de zon zich het meest vandaag laat zien, maar ook morgen niet schuwt. Met een middagtemperatuur van maximaal 18 à 19 graden wordt het beide weekenddagen niet erg warm, maar wel minder koud dan afgelopen dagen. Vanaf maandag komt er nazomerweer aan. Met een oost- tot noordoostenwind, veel zon en een temperatuur die oploopt tot 24 graden, is de voorspelling voor het begin van volgende week positief. Dan kan de verwarming nog wel uit blijven.

Efficiëntie

Maar het zit hem niet alleen in de timing: er is nog een andere fout die mensen vaak maken. Doran raadt aan om je huis alleen te verwarmen wanneer dat nodig is: „Dat is over het algemeen efficiënter. Het gebruik van een timer of slimme thermostaat kan helpen om een comfortabele temperatuur te behouden en tegelijkertijd energieverspilling tegen te gaan.”

Als je de verwarming aanzet, voegt hij eraan toe dat je huis niet sneller opwarmt als je de temperatuur hoger zet. Het verhoogt alleen je energieverbruik omdat de ketel harder (en langer) moet werken. „Houdt de thermostaat daarom tussen de 18 en 21 graden.”

Verwarming ‘s nachts aan

En de verwarming ‘s nachts aan laten staan, wordt afgeraden. „Dat is onnodig en duur”, klinkt het. Zet de verwarming 20 minuten voordat je naar bed gaat uit, zodat je nog kunt profiteren van de overgebleven warmte in huis terwijl je wegdroomt.

