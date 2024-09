Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

De herfst lijkt begonnen: zet je schrap voor een koude en frisse week

Het was een opvallend warm en zonnig begin van september, maar we mogen ons nu gaan opmaken voor herfstachtig weer. Vanaf vandaag trekken er dagelijks buien over het land en wordt het een stuk frisser, meldt Weeronline. Morgen staat er bovendien een stevige wind. De herfst lijkt daarmee begonnen.

Het afgelopen weekend was waarschijnlijk de laatste keer dat je van zomers weer kon genieten.

Begint op herfst te lijken: vandaag wisselvallig, morgen kletsnat

Vandaag is het erg wisselvallig: buien worden afgewisseld met een zonnetje. Het is tussen de 19 en 21 graden, wat kouder is dan vorige week, maar voor de tijd van het jaar eigenlijk vrij ‘normaal’.

Morgen begint op de meeste plekken nog droog, maar in de middag wordt het grijs en kletsnat. Het kan daarnaast vooral in de kustgebieden soms stevig doorwaaien met een vrij krachtige tot krachtige wind. De regent houdt vrij lang aan: pas in de loop van de nacht trekt het regengebied het land uit.

🚗 Spits kan deze week drukker zijn dan normaal Opletten geblazen als je de weg op gaat: het is deze week vooral tijdens de avondspitsen nat. Weeronline waarschuwt dat de spitsen dan ook wat drukker kunnen zijn dan gebruikelijk. „Vooral in de Randstad kan het flink doorplenzen en dat zal ongetwijfeld extra vertraging opleveren”, stelt het weerbureau.

Woensdag en donderdag koud, het weekend wordt beter

Woensdag en donderdag wordt het vooral koud: slechts een graad of 16. Een jas of trui mag dan zeker weer uit de kast. Wel zien we nog af en toe de zon. Ook de nachten worden vanaf woensdag fris. De temperaturen liggen dan tussen de 7 en 12 graden. Een paraplu gaat zeker nodig zijn, al wordt het niet zo’n regenfestijn als morgen. Ook kunnen de buien gepaard gaan met onweer.

Ook vrijdag krijgt Nederland te maken met buien bij ongeveer 16 graden. Het weekend lijkt overwegend droog te verlopen. Ook gaat de temperatuur vanaf dan weer een paar graden omhoog.

