Heb je het altijd koud? Dat kan hierdoor komen

Er zijn van die mensen die het áltijd koud hebben. Warme trui, deken, dikke sokken, niks helpt. En om nou de thermostaat op 25 graden te zetten, is ook weer zo wat. Maar hoe komt het eigenlijk dat sommige mensen het altijd koud hebben? We zetten wat mogelijke oorzaken voor je op een rij.

Wel een belangrijke noot: als je het altijd koud hebt, maar je huis is een soort tochthok of je loopt zes van de zeven dagen in badpak rond, dan is het vrij duidelijk waarom je het frisjes hebt. Is dat niet zo, dan zijn er misschien andere oorzaken dat je het altijd koud hebt.

Vrouwen hebben het vaker koud dan mannen

Vrouwen zijn in ieder geval op het gebied van temperatuur evolutionair benadeeld. Zij hebben het namelijk vaker en sneller koud dan mannen, blijkt uit onderzoek van de Universiteit van Tel Aviv. Dat merk je op een kantoor ook: mannen klagen eerder dat het te warm is, terwijl vrouwen het vaak best fris vinden binnen.

Waarom dat zo is, is nog niet helemaal duidelijk, maar een van de theorieën is dat het evolutionair gezien handig is als mannen en vrouwen gescheiden leven. Omdat mannen en vrouwen verschillende temperaturen fijn vinden, blijven ze meer bij elkaar vandaan. Maar dat is dus maar een theorie.

Oorzaken dat je het altijd koud hebt

Er zijn dus meerdere oorzaken mogelijk als je het altijd koud hebt. We noemen er een paar op.

Weinig slaap

Misschien heb je het weleens gemerkt na een slechte nacht of juist een uitputtende dag: je bent een beetje rillerig, koud, en kruipt het liefst onder een dekentje. Dat je graag onder een dekentje wil kruipen heeft dan niet eens per se te maken met de vermoeidheid, maar komt doordat je het koud hebt.

Te weinig slaap kan namelijk een storing geven in het deel van je hersenen dat je temperatuur regelt, lezen we op Gezondheidsnet. Daarnaast is je stofwisseling ook niet helemaal wat het moet zijn als je vermoeid bent, dus is je lichaamstemperatuur nog lastiger op peil te houden.

Bloedarmoede of ijzertekort

Ben je licht in je hoofd als je (te snel) opstaat en voel je je vaak flauwtjes, naast dat je het fris hebt? Dan kan het zijn dat je lijdt aan bloedarmoede of een ijzertekort. Die twee lijken op elkaar, maar ijzertekort gaat vaak vooraf aan bloedarmoede. Als je lange tijd te weinig ijzer binnenkrijgt, of veel bloed hebt verloren door bijvoorbeeld een operatie of zelfs je menstruatie, kan dat leiden tot bloedarmoede.

Door ijzerrijk voedsel te eten, zorg je ervoor dat je er genoeg van binnenkrijgt.

🥩 Wat is ijzerrijk voedsel? IJzer vind je in verschillende voedselbronnen, en is opgesplitst in heemijzer en non-heemijzer. Die eerste komt alleen voor in dierlijke producten, die tweede in zowel dierlijke als niet-dierlijke producten. Het meeste ijzer dat een mens binnenkrijgt, is non-heemijzer. IJzerrijke voeding is bijvoorbeeld: Vlees (er zit meer ijzer in rund- of lamsvlees dan in varkensvlees of kip) Peulvruchten Brood- en volkorenproducten Spinazie Paksoi Snijbiet Tofu Cashewnoten Ei Haring

Andere tekorten

Niet alleen een ijzertekort kan leiden tot een koud gevoel, er kunnen andere tekorten aan ten grondslag liggen. Bijvoorbeeld een tekort aan B12 (zit alleen in dierlijke producten) of foliumzuur (zit in onder meer spinazie, peulvruchten en volkoren producten). Zo’n tekort kun je aanvullen met een supplement, maar bespreek dat wel even met een arts.

Je schildklier speelt op

Je schildklier is een belangrijk orgaan, dat zorgt voor allerlei hormonen die een rol spelen bij bijvoorbeeld stofwisseling, groei en geestelijke ontwikkeling. Als je schildklier in orde is, heb je doorgaans voldoende energie en heb je het warm genoeg als het om jou heen koud is, is te lezen op de website van Schildklier Organisatie Nederland.

Als je het altijd koud hebt, kan het dus best zo zijn dat je schildklier niet naar behoren werkt. Omdat dit orgaan zo belangrijk is voor meerdere processen, is het altijd belangrijk een arts te bezoeken bij klachten.

Medicijngebruik

Door sommige medicijnen kan het zo zijn dat je lichaam de temperatuur niet goed meer kan regelen. Slik je dus medicijnen en heb je het altijd koud, pak dan even de bijsluiter erbij of raadpleeg je dokter.

Griep

Ook als je de griep hebt, zeker als dat gepaard gaat met koorts, kun je je rillerig voelen. Bij koorts is je lichaamstemperatuur namelijk (te) hoog, om zo een virus te doden. Maar je lichaam kan niet té warm worden, dat is schadelijk. Daardoor zweet je vaak ook als je koorts hebt, om zo je lichaam af te koelen. Het koud hebben is echter niet het enige symptoom van de griep, dat gaat dan gepaard met bijvoorbeeld hoofd- en spierpijn.

Let op: dit is geen medisch advies. Heb je het altijd koud en denk je dat er iets meer aan de hand is? Breng dan een bezoekje aan bijvoorbeeld je huisarts voor gepersonaliseerd advies.

