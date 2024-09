Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Waar doen ze het van-kijkers verbazen zich over ‘sekte-achtige’ familie: ‘Zweef profiteurs’

Er is weer een nieuw seizoen van Waar doen ze het van? van start gegaan. En als van ouds vragen kijkers zich verbaasd af: hoe en waarom doen deze gezinnen dat zo? Zo ook in de aflevering van gisteravond, waarin de nadruk van de reacties liggen op wat kijkers vinden een ‘sekte-achtige’ familie.

Hoe regelen families, van arm tot rijk, hun financiën? Dat blijft de hamvraag in Waar doen ze het van?.

Waar doen ze het van?

Dirk-Jan, Chantal en hun kinderen moeten het elke maand doen met ongeveer 5000 euro omzet van hun coachingswerk en verhuur van ruimtes. Soms slepen ze meer omzet binnen, soms minder. Maar hun doel? Het komende halfjaar de omzet verdubbelen. Hoe ze daaraan werken, laten ze zien in Waar doen ze het van?.

Op het terrein waar hun boerderij staat, hebben ze een joert, een ronde tent, geplaatst. Die kostte 10 duizend euro, vertelt Chantal. „Dat hebben we ook weer geleend van familie. Daar betalen we nu iedere maand 400 euro aan af.”

‘Win-win situatie’

Het is het stel ook wel eens níét gelukt om een betaling te doen. „Eén keer konden we twee of drie maanden niet betalen”, aldus Dirk-Jan. „Iemand deelt dan zijn gevoel, van dit is niet oké.” Volgens Chantal kun je dan weer „makkelijker om geld vragen of je retraite duurder maken vanwege urgentie”.

De inkomsten die ze nu uit de ruimtes die ze verhuren halen, is in een stroomversnelling gekomen volgens Chantal. „Daar kunnen we de joert mee afbetalen. Het is een win-win situatie.”



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

#waardoenzehetvan die "zwevers" voelen sekte-achtig aan — Enrique Serra (@Enrique88451580) September 14, 2024



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Moest ook de eerste aflevering nog terugkijken, maar ik irriteer me nu al mateloos aan die zweef profiteurs met al hun donaties en die familie die niet met geld kan omgaan maar wel met de auto weggeef kastjes leeg gaat halen 🤐#waardoenzehetvan — dr⭕ps (@dropshotx) September 13, 2024



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Tot op de bot geroerd door de cacaoceremonie van DJ & Chantal… I see the light and feel the love 🤪#waardoenzehetvan — PB (@Parisa1975) September 13, 2024

Cacaoceremonie

Het gezin heeft vijf mensen rondlopen voor kost en inwoning. Zij helpen met bijvoorbeeld schoonmaken en koken. „Maar we geven er veel voor terug”, vertelt Chantal. „Zoals een cacaoceremonie, soundceremonie of vollemaanceremonie.”

De lunch die ze met z’n allen aan het eten zijn, kostte volgens Chantal maar 8 euro bij elkaar. „Onze vriendin zoekt gratis eten en we eten geen vlees of vleesvervangers.” Hun doel is uiteindelijk om van eigen voorzieningen van het land te kunnen eten.

Verwarring om rekening in WDZHV

Het stel neemt afsluitend de rekening van Chantal door omdat ze hun privérekeningen ook echt privé houden. Daaruit blijkt dat ze ongeveer een tientje per maand uitgeeft aan een uitvaartverzekering, maar er ontstaat wat verwarring. „De jouwe is een stuk duurder toch?”, vraagt Chantal aan Dirk-Jan. „Ik heb er geen.” „Oh, dat wist ik niet”, zegt Chantal.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Ik ben vandaag weinig op 𝕏, want ik geef vanavond een Tibetaanse klisma ceremonie en ben druk bezig met de voorbereidingen.#waardoenzehetvan pic.twitter.com/GCUpMxQ0Qt — Baliekluiver (John) 😎 (@Baliekluiver) September 14, 2024

Waar doen ze het van terugkijken kan via NPO Start.

Reacties