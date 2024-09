Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Veel Gen-Z’ers willen op sabbatical, waar doen ze het van?

19 procent van alle Nederlandse Gen-Z’ers wil in de aankomende vijf jaar voor een langere periode met sabbatical of onbetaald verlof gaan. Maar kunnen ze dat wel betalen en zo ja: waarvan?

Dit blijkt uit onderzoek van bunq onder 1.063 Nederlandse Millennials (28-42 jaar oud) en Gen-Z’ers (18 tot 27 jaar oud), uitgevoerd door PanelWizard.

Bijna 20 procent van de Gen-Z’ers wil voor langere tijd weg

De zomervakantie ligt nog maar net achter ons. Toch zijn de ondervraagden alweer met hun hoofd bij de volgende vakantie. 82 procent kijkt er nu al naar uit. Bijna 20 procent heeft zelfs zin om er langer vandoor te gaan in de nabije toekomst. Een wereldreis, een sabbatical of een workation.

Voor zoiets is uiteraard wel (een smak) geld of een financieel plan nodig, en daar wringt de schoen nog weleens. Maar twee derde van hen heeft op dit moment onvoldoende financiële middelen om er voor een langere periode tussenuit te gaan.

Uit het onderzoek blijkt dat 54 procent van alle respondenten zichzelf duidelijke financiële doelen heeft gesteld. De vrijheid om te reizen en dingen van de wereld te zien, speelt hierbij een belangrijke rol. Voor één op de drie respondenten is regelmatig op vakantie gaan een meer aantrekkelijke arbeidsvoorwaarde dan het hebben van leuke collega’s. Dit laatste geldt vaker voor Millennials (37 procent) dan voor Gen-Z’ers (31 procent).

‘Jongeren zien strak budgetteren niet als beperkend’

„Waar sommigen strak budgetteren als beperkend ervaren, zien veel jongeren dit juist als een mogelijkheid om de dingen te doen die zij belangrijk vinden”, vertelt Bianca Zwart, Chief of Staff bij bunq.

Wie wil sparen, zal de uitgavenkant onder controle moeten houden. 54 procent van alle respondenten zegt om die reden eerder op hun dagelijkse boodschappen te besparen dan op het budget voor hun volgende (lange) reis.

Kosten vermijden tijdens je vakantie

Ook tijdens een vakantie zijn er genoeg verborgen kosten die vermeden kunnen worden. Uit eerder onderzoek van bunq bleek bijvoorbeeld dat reizigers veel geld kunnen besparen op hun transfer van en naar een Europese luchthaven.

Zwart: „Met een goede planning en kennis van lokale gebruiken kun je verborgen en onverwachte kosten vermijden. Bekijk bijvoorbeeld welke betaalmethode je het beste kunt gebruiken, zoals contant of creditcard. En met welke valuta je het voordeligst kunt betalen.”

Een financieel expert gaf hier tegen Metro al eens uitleg over. Zo is het bijvoorbeeld handig om een creditcard te hebben voor het boeken, eten in het vliegtuig, het huren van een auto en noodgevallen. Maar content geld blijft een must, want niet elke verkoper heeft een pinautomaat.

Als je in het buitenland dingen koopt, is het vaak voordeliger om te kiezen dat in de lokale valuta te doen. Soms bieden winkeliers een wisselkoers aan, maar die valt meestal niet heel voordelig uit. Als je in de lokale valuta betaalt, houd je de wisselkoers van je eigen bank aan. Die is doorgaans beter.

