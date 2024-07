Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

In deze (buur)landen zijn je boodschappen een stuk goedkoper

Nederland is niet het allergoedkoopste land om boodschappen in te doen, dat had je misschien al gemerkt. In een aantal populaire vakantielanden, waaronder buurlanden België en Duitsland, zijn (bepaalde) boodschappen een stuk goedkoper.

Dat boodschappen in andere landen goedkoper zijn, komt deels omdat Nederlandse winkels – en de kopers ook – verslaafd zijn geraakt aan aanbiedingen. Retail- en merkendeskundige Paul Moers noemde eerder al dat sommige bedrijven de standaardprijzen hoog inzetten. „Zo hebben bepaalde winkels continu aanbiedingen, zoals ‘twee halen, één betalen. Mensen hebben dan het gevoel dat ze slim bezig zijn, maar in principe betalen ze meestal gewoon de originele prijs.”

In deze landen zijn je boodschappen goedkoper

De Consumentenbond vergeleek de prijzen van 200 producten in supermarkten in Nederland, België, Duitsland, Oostenrijk, Italië, Luxemburg, Spanje en Frankrijk. De bond deed zowel basisboodschappen, bijvoorbeeld rijst, koffie, thee en pasta, maar shopte ook voor A-merken. Wat blijkt? Alleen in Duitsland zijn de basisboodschappen iets duurder dan in Nederland, verder ben je overal goedkoper uit. Bij A-merken is er helemaal een verschil: van de acht landen die met elkaar vergeleken werden, is Nederland de duurste.

Hieronder op volgorde het prijsverschil van basisboodschappen (in vergelijking met Nederland):

België: 18 procent goedkoper

Spanje: 16 procent goedkoper

Frankrijk: 13 procent goedkoper

Italië: 11 procent goedkoper

Luxemburg: 11 procent goedkoper

Oostenrijk: 3 procent goedkoper

Duitsland: 3 procent duurder

En hetzelfde voor A-merken:

Duitsland: 29 procent goedkoper

Frankrijk: 29 procent goedkoper

Italië: 27 procent goedkoper

Spanje: 26 procent goedkoper

Luxemburg: 22 procent goedkoper

Oostenrijk: 20 procent goedkoper

België: 12 procent goedkoper

Het standaardbeeld van Nederlanders die op vakantie hun eigen pot pindakaas meenemen, is dus zo lonend niet. Zeker als je in Duitsland op vakantie gaat en doorgaans veel A-merken koopt, kun je de boodschappen het beste op de plek van bestemming doen. En woon je dichtbij de Belgische grens en heb je veel basisboodschappen nodig? Dan is een citytripje (of dorptripje) geen slechte keuze.

