Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Trucs om op boodschappen te besparen: deze gebruiken Nederlanders

Schrik je weleens van het bedrag als je in de supermarkt aan de kassa staat, al heb je maar een paar dingen in je mandje en heb je je écht aan je lijstje gehouden? Snappen we. Besparen op boodschappen is daarom nooit overbodig, wij sommen een aantal trucs op die Nederlanders gebruiken.

Onlangs bleek al dat na krimp- en graaiflatie er nu ook sprake is van beknibbelflatie. Producenten stoppen dan minder van het duurste ingrediënt in een product, maar de prijs blijft hetzelfde. Waar je precies op moet letten, vertellen we je hier.

Trucs om te besparen op boodschappen

Uit onderzoek van Acties.nl blijkt dat 15 procent van de Nederlanders bereid is om ten minste een half uur om te rijden voor goedkope(re) boodschappen. Dat zijn vooral vijftigers, jongeren tot 30 jaar zijn het minst bereid om een extra stuk te rijden om minder uit te geven aan boodschappen.

Volgens Sjef Kerkhofs van Acties.nl kun je echter vraagtekens plaatsen bij deze ‘truc’ om te besparen op boodschappen. „Je kunt je afvragen of dit de juiste manier is. Het laatste wat je wil, is de besparing op boodschappen moeten uitgeven aan benzine. In dat opzicht zijn er creatievere manieren om te besparen.”

‘Vergeten’ te scannen

Wel zijn het vooral jongeren die creatief omgaan met hun boodschappengeld. Zij passen trucs toe die niet echt ethisch zijn. Zo verwisselen ze kortingsstickers van het ene naar het andere product, beschadigen of openen ze producten om korting te krijgen (beide 14 procent) of ‘vergeten’ ze zelfs producten te scannen (20 procent). Andere leeftijdsgroepen doen dit minder vaak: slechts 4 procent zegt zulke ‘trucs’ toe te passen.

Items vergeten te scannen bij de zelfscankassa, komt natuurlijk gewoon neer op diefstal. En word je gepakt, komt winkeldiefstal op je strafblad terecht. Dat misdrijf blijft dan twintig jaar zichtbaar. Laat het duidelijk zijn dat deze tips dan ook niet aan te raden zijn.

Tips om te besparen op boodschappen

Al met al, als we de onethische tips even achterwege laten, passen Nederlanders deze tips om te besparen op boodschappen het vaakst toe:

Boodschappenlijst baseren op wat er in de aanbieding is

Omrijden voor extra korting of goedkopere producten

Kassabonnen controleren op fouten

Streng houden aan boodschappenlijstjes en bepaalde producten bewust niet kopen

Benieuwd naar meer trucs om te besparen (op meer dan alleen boodschappen)? Daarover lees je in onderstaand artikel:

Vorige Volgende

Reacties