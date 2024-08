Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Waarom zijn tattoos ‘verslavend’ en willen mensen er steeds meer?

Waar tattoos vroeger een uitzondering waren, zie je ze tegenwoordig overal. Ook lijkt het ‘verslavend’ te zijn. Bij veel mensen die een tattoo laten zetten, blijf het niet bij één. Hoe komt dat toch? Metro spreekt met een tattoo-artist, die de trend kan duiden, en met vier mensen met tatoeages.

Mim Roest (42) werkt al tien jaar als tattoo-artist. „Het wordt steeds normaler om een tattoo te laten zetten”, vertelt ze. „Dat zie je ook aan de hoeveelheid tattooshops. Vroeger had je die ergens in een klein steegje. Maar tegenwoordig is het geen duistere bedoening meer, je vindt ze overal.”

Tegenwoordig kent iedereen wel iemand die een tattoo heeft. „Daardoor is de stap om er zelf een te nemen steeds kleiner”, vertelt Roest. Ze ziet de laatste jaren een toename van het aantal mensen dat een tattoo neemt, vooral onder jongere mensen. „Ik vind het zo bijzonder dat jonge mensen meteen al beginnen met een tattoo in hun nek of op hun handen. Vroeger was dat wel de laatste plek waar je die zou laten zetten.”

Populariteit en betekenis van tattoos

Er zijn verschillende redenen waarom mensen een tattoo laten zetten, ziet de tattoo-artist. „Vooral de eerste tattoo heeft vaak een bijzondere betekenis, zoals het overlijden van een dierbare. Maar vervolgens merken mensen: ‘Oh, dat is een fijne ervaring! Ik wil er nog wel één’. Zo gaat het maar door”, legt ze uit. Tattoos kunnen ook bijdragen aan een beter zelfbeeld, zegt Roest. „Mensen voelen zich fijner over hun lichaam. Dat heeft ook een verslavend effect: doordat je je zo goed voelt, wil je er meer van. De eerste tattoo is een grote stap, maar als je over die grens bent, krijg je nog meer ideeën en inspiratie.” Ook is een tattoo een manier om jezelf te uiten. „Het kunstzinnige aspect is ook belangrijk. Sommige mensen komen voor een specifieke stijl naar ons toe”, vertelt Roest.

Wie eenmaal begint met één tatoeage, laat er meestal nog meer zetten. Dat geldt ook voor de 25-jarige Welmoed van Klaveren, die meerdere tatoeages heeft. Haar eerste tattoo, een bescheiden ‘free’ op haar pols, liet ze zetten toen ze net zes dagen uit huis was. „Ik voelde me eindelijk vrij en wilde dat gevoel vastleggen”, vertelt ze.

Maar daar bleef het niet bij. Inmiddels heeft ze elf tattoos, verspreid over haar lichaam, elk met hun eigen betekenis, al zette ze sommige ook omdat ze ‘gewoon mooi’ waren. „Sommige tatoeages hebben een betekenis, zoals de rat die ik liet tatoeëren voor alle ratjes die ik heb gehad, maar andere zijn omdat ik ze mooi vind”, zegt Welmoed. „Voor mij is dit ook een vorm van kunst.”

Diepere betekenis van tattoo

Opvallend is ook een tattoo die bestaat uit een boom, een tent en een vuurtje en haar liefde voor de natuur symboliseert. Op haar achterhoofd heeft ze een Vikingteken, dat staat voor ‘de drie-eenheid’.

De tattoo van Welmoed. Eigen foto

De partner van Welmoed, Dennis Tijssen (41), draagt zijn familienaam met trots. Hij heeft zijn achternaam aan de binnenkant van zijn rechter bovenarm laten tatoeëren, omdat hij wil laten zien dat hij trots op zijn familie is.

Sommige tatoeages hebben een diepere betekenis. Ook vindt Tijssen het belangrijk om er humor in te verwerken. Zo brak zijn bril af en liet hij een afdruk van de gebroken bril op zijn lichaam tatoeëren. „Ik draag altijd een bril, je moet dat met een knipoog laten zien.” Achteraf is hij minder tevreden met sommige van zijn tattoos. „Maar ik zie het als hulpstukken in mijn leven, dus spijt heb ik daar niet van.”

Tattoos als vorm van zelfexpressie

Raven Plücken-Belmer (33) heeft een stuk of twintig tatoeages over haar lichaam, maar als het aan haar ligt, komen daar nog meer bij. Ze kreeg het van jongs af aan al mee, vertelt ze. „Ik ben opgegroeid in een gezin waar beide ouders ook tatoeages hadden. Ik vond het altijd heel interessant”, vertelt ze.

Op haar achttiende liet ze haar eerste tattoo zetten en dat bleek ‘verslavend’ te zijn. Er kwamen er steeds meer bij. „Voor mij zijn tattoos een expressie van wie ik ben”, legt ze uit. Haar tattoeages zijn niet alleen esthetisch, maar ook een manier om belangrijke ervaringen in haar leven te markeren, zoals een gitaar in haar nek, die haar liefde voor muziek vertegenwoordigt. Voorlopig ziet het er echter naar uit dat ze geen nieuwe tattoos meer kan nemen, omdat haar lichaam een allergische reactie had op de inkt.

Wanneer is iets verslavend? Alhoewel we in dit artikel het woord ‘verslavend’ gebruiken, is de definitie voor iets dat verslavend is, vrij strak. Volgens Jellinek wordt er aan de hand van elf criteria gekeken of iemand verslaafd is. Bijvoorbeeld als je steeds meer van het middel nodig hebt om hetzelfde effect te bereiken, als je wel wil stoppen, maar het niet kan, als je het middel voortdurend gebruikt, ook als je erdoor in gevaar komt en als er onthoudingsverschijnselen optreden als je stopt met het middel. Bij tattoos is dat natuurlijk niet zo, dus het is geen échte verslaving.

Hele lichaam vol met tattoos

Toen ze 15 jaar was, liet Lot van der Hulst (32) haar eerste tatoeage zetten: een vlindertje. Over haar hele lichaam heeft ze tatoeages, met uitzondering van enkele plekken, zoals haar onderrug, onderbuik en de achterkant van haar bovenbenen. „Ik heb ze echt overal”, zegt ze. Lot begon met tattoos om haar lichaam, waar ze onzeker over was, te camoufleren. „Ik was heel dik en dacht dat het minder zou opvallen, als ik meer tatoeages op mijn lichaam had”, vertelt ze.

Na een maagverkleining veranderde haar lichaam van vorm, maar de liefde voor tattoos bleef. Ze besloot de opleiding van tattoo-artist te doen, om niet alleen bij zichzelf, maar ook bij anderen tattoos te kunnen zetten. Zij signaleert ook dat veel mensen het niet bij één tattoo laten. „Het blijft er nooit bij één. Voor veel mensen is het een manier om hun eigen stijl naar voren te brengen, om te laten zien dat ze anders zijn dan de rest.”

Haar wens is om haar hele lichaam onder te laten tatoeëren. Hoewel ze soms negatieve reacties krijgt op haar uiterlijk, zijn er ook mensen die er positief op reageren. „Mensen verwachten vaak iets anders van mij, maar als ze met mij praten, merken ze dat ik heel anders ben dan ze denken.”

Zijn tattoos verslavend?

Het is duidelijk dat mensen meestal meerdere tattoos laten zetten. Daaruit zou je kunnen afleiden dat het verslavend is, maar is dat ook zo? Er is inderdaad deels een fysieke reden aan te wijzen. Zodra je een tattoo laat zetten, komen er endorfine en adrenaline vrij in je hersenen. Deze stofjes zorgen ervoor dat je je prettig voelt en dat je de pijn beter kunt verdragen. Je hart gaat sneller kloppen, je bloeddruk stijgt. Maar echt verslavend? Dat is het niet (zie kader).

