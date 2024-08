Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Ruziën als Oasis: hoe ontstaan familieruzies en is er een oplossing?

Na een jarenlange slepende ruzie hebben de Oasis-broers de strijdbijl begraven. Een ongelooflijk wonder, volgens velen. Hoe ontstaan familieruzies eigenlijk? En zijn ze altijd op te lossen?

Eerder deze week werd bekend dat Oasis vijftien jaar na het einde weer gaat optreden. Door onderlinge ruzies ging de band in 2009 ten onder. Noel Gallagher stapte uit de groep omdat hij „geen dag langer” met zijn broer kon samenwerken. De twee zetten hun vete daarna jarenlang voort door elkaar op sociale media en in interviews zwart te maken. Dat ging over van alles: van de muziekrechten voor een documentaire over Liam Gallagher tot ogenschijnlijk willekeurige beschuldigingen.

Hoogleraar over familieruzies

Susan Branje, hoogleraar ontwikkeling en socialisatie in de adolescentie van de Universiteit van Utrecht, vertelt in Villa VdB op NPO Radio 1 dat de meeste broers en zussen iets aan elkaar hebben. Maar de broertjes Gallagher zijn ook lang niet de enige familieleden die met elkaar overhoop liggen (of lagen, dus). Hoe komt dat? „Broers en zussen moeten met elkaar door. Ze kunnen niet om elkaar heen. De familie blijft altijd bestaan. Je zit op elkaars lip, dat kan ergernissen veroorzaken. Je hebt elkaar niet gekozen.”

Vooral in de puberteit leidt dit volgens Branje tot spanningen. „Dan willen jongeren hun eigenheid ontwikkelen en zich afzetten van hun broer of zus. Laten zien dat jij uniek bent. Dat gaat gepaard met negatieve of denigrerende opmerkingen naar elkaar. Dat leidt al snel tot gedoe.”

👨‍👨‍👧‍👦 Hoe vaak zien Nederlanders hun broers of zussen? Nederlanders zien hun broer(s) of zus(sen) gemiddeld één keer per maand, blijkt uit onderzoek van PostNL (2019). 28 procent ziet elkaar alleen op verjaardagen of andere belangrijke gebeurtenissen.

Dit is niet alleen maar slecht. „Die relaties tussen broers en zussen is een mooie oefenruimte om te leren omgaan met conflicten. Bij broers en zussen kun je meer uitproberen wat werkt en wat niet. Als je jong bent, moet je met elkaar verder, dus je hebt geen risico dat je relatie afloopt. Dat risico heb je bij vrienden wel, dus moet je wat voorzichtiger zijn.”

‘Er moet een wil zijn om het op te lossen’

Op latere leeftijd zijn er meestal minder conflicten. „Als je volwassen bent, kun je elkaar vermijden. Je hebt meer een keuze of je contact wilt hebben en hoeveel. Dan zie je dat de contacten veel plezieriger worden.”

Kunnen ruzies altijd uitgevochten worden? „Er moet een wil zijn om op het op te lossen. Als die wil er van alle kanten is, dan zou het mogelijk moeten zijn. Het zijn vaak heel kleine ergernissen. Je ziet ook vaak dat oude patronen herhalen als iemand bij het gezin van herkomst is.” Familiepatronen en structuren kunnen ons vormen. Zo is er het ‘glazen kind’, oftewel het makkelijke kind thuis. Of er is in sommige gezinnen een ‘favoriet’ kind.

„Als je er niet uitkomt en je echt het contact wilt herstellen, kan het goed zijn om er hulp bij te zoeken, om een objectieve buitenstaander te laten kijken: wat gaat er mis?”, adviseert Branje. Eerder schreef Metro over 7 vragen van een psycholoog die je kunt stellen als je een conflict met je broer of zus hebt.

