Dit land biedt je een jaar lang gratis reizen met de trein, maar dan moet je wel een tattoo nemen

Een jaar lang gratis met de trein? Dat klinkt in tijden van inflatie en klimaatverandering als een welkom cadeautje. Maar wie dat wil moet zich in Oostenrijk met tattoo omtoveren tot wandelend reclamebord.

Afgelopen zomer klonk er nog volop verbazing in Nederland. NS-baas Wouter Koolmees hoopt vanaf 2026 spitsheffingen in te gaan voeren, om reizigers beter over de dag te verdelen. De kritiek klonk dat het juist ontmoedigend zou werken op de populariteit van reizen met de trein. In Oostenrijk pakken ze dat heel anders aan.

Met tattoo jaarabonnement voor niets

Daar kunnen reizigers juist een jaar lang gratis reizen. Maar dan moeten ze wel een tatoeage nemen. En niet zomaar één. Alleen als je een tattoo neemt van het woord ‘Klimatticket’, krijgt een jaarabonnement voor niets.

Met dat idee kwam de Oostenrijkse Klimaatminister Leonore Gewessler. Om de actie te promoten nam ze zelf ook een tattoo op een Oostenrijks muziekfestival, al ging dat om een tijdelijke tatoeage waar ‘Gewessler neemt de leiding’ op stond. Op dat festival was een pop-up tattoo-shop opgezet, waar drie mensen direct een permanente tatoeage lieten zetten, schrijft de Oostenrijkse krant Salzburger Nachrichten.

Bijna 1100 euro waard

Het jaarabonnement is een flinke besparing voor de Oostenrijkers die de tatoeage hebben laten zetten. Met het gratis abonnement mag je een jaar lang onbeperkt de Oostenrijkse sporen verkennen en is bijna 11oo euro waard.

Hoewel de ludieke actie gelijk enthousiaste reacties opriep, klinkt er ook kritiek. Zo reageerde een Oostenrijks parlementslid verbolgen op de tattoo-actie. Tattoos worden vaak in een opwelling gezet, schrijft ze op X (voorheen Twitter). „Het bieden van geld voor reclame op de huid – en dat door een minister – geeft blijk van een bevreemdend mensbeeld.”



Bei fragwürdigen Tattoos, gerne in Feierlaune spontan entstanden, kenne ich mich ganz gut aus. Das Klimaticket-Peckerl ist aber vor allem unwürdig. Geld für Werbung unter der Haut – und das von einer Ministerin- offenbart ein jenseitiges Menschenbild. — Henrike Brandstötter 🇪🇺🇺🇦 (@brand_rede) August 20, 2023

Maar voor klimaatminister Gewessler is dat geen reden om de actie terug te trekken. De personen die ervoor kiezen om de tatoeage te nemen, zijn volgens haar „allemaal volwassen en kunnen dus zelf beslissen of ze een tattoo willen of niet.”