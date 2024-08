Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Deze broek is weer terug van weggeweest (en waarom komt mode altijd weer terug?)

Hij zit strak, krult soms onhandig op bij je enkels, maar staat wel stijlvol: de skinny jeans. Een tijdlang werd je uitgelachen door je vrienden wanneer je deze broek droeg, maar je kunt ‘m nu weer van zolder halen.

De afgelopen tijd liepen veel mensen in baggy jeans, die een stuk wijder valt. Maar de sterren lijken toch niet zonder de strakke broek te kunnen, signaleert De Telegraaf. Bella Hadid en Emily Ratajkowski zijn bekende namen in modeland en zij droegen de broek onlangs weer. Als we hen als voorbeeld nemen is het de bedoeling dat je daar ook een strak t-shirt boven draagt. En een blazer of trenchcoat die juist weer ruim valt.

Strakke broeken verhullen niks

De skinny jeans verhult weinig van je lichaam. Wat voor bekendheden als Kate Moss, Beyoncé en Kim Kardashian precies de reden is om ‘m te dragen. Dit zorgt er juist wel weer voor dat veel mensen zich onzeker voelen, omdat ze in hun ogen niet zo’n strak lichaam hebben. Dat soort onzekerheid is voor steeds meer jongeren een reden om social media van hun telefoon te verwijderen, schreef Metro eerder al.

Volgens de krant zullen we de broeken in de winter veel gaan zien met hoge lieslaarzen „waar eerder sportieve sneakers een trend waren”. De broek komt net als voorheen in allerlei soorten en maten terug in het straatbeeld. „Zowel lichtgekleurde jeans als donkere jeans, tot en met gitzwart zijn van de partij.”

Waarom komt mode altijd weer terug?

Dat je kledingstukken die ‘uit de mode’ zijn niet weg moet gooien, weten we ondertussen wel. Want alles wat ooit een trend was, zal ooit opnieuw een trend worden. Heb je weleens van de ’20-year rule’ gehoord? Deze theorie beweert dat mode een cyclus is die zichzelf elke 20 jaar herhaalt. Eerst zijn we verliefd op een kledingstuk, daarna verafschuwen we het, daarna vinden we het stiekem weer leuk en uiteindelijk is het opnieuw een trend.

De skinny jeans werd rond 1950 voor het eerst in het straatbeeld gezien. Toen was het kledingstuk al voor zowel mannen als vrouwen bedoeld. Later dook de broek op in de punkmode en in de metalscene werd het populair. De strakke broeken waren rond 2008 ook mateloos populair, toen ook in opvallende kleuren zoals bordeauxrood of donkergroen.

In de jaren 60 kon de skinny jeans echt niet

Dat de wijdere broek de afgelopen tijd populair was, is niet vreemd. Dat gebeurde in de jaren 60 ook, wat wordt gezien als het hippietijdperk. Mensen droegen toen broeken met brede broekspijpen.

Hoe het komt dat een kledingstuk na precies 20 jaar weer terugkomt? FibreMood.nl legt het uit: „Elke 20 jaar is er een nieuwe generatie jongvolwassenen. Deze jongvolwassenen experimenteren met hun stijl en grijpen hiervoor terug naar kledingstijlen die voor hen zowel ‘nieuw’ als ‘retro’ aanvoelen.”

Die ’20-year rule’ gaat dus niet voor elk kledingstuk op, aangezien de aversie tegen skinny jeans niet zo heel lang heeft geduurd. Ook zijn er soms korte periodes waarin hoodies minder hip zijn, maar ook die duren nooit lang. Ook de crocs waren ooit ‘not done’, maar mag je nu gewoon weer dragen.

