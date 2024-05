Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Dit modemerk komt weer helemaal terug, hier komt dat door

Het begon als een schoenenmerk voor voornamelijk zorgpersoneel, waarna het uitgroeide tot een cultmerk: Crocs. Veel mensen beweren dat ze de schoenen lelijk vinden. En toch is het wereldwijd het populairste modemerk.

Je leest het goed: geen Ralph Lauren, Versace of Hermes maar Crocs wordt geliefd. De schoenen met gaten erin bestaan al sinds 2002 en blijven populair. Dat blijkt uit onderzoek van BusinessFinancing.co.uk. Zij onderzochten door middel van de zoekgegevens van Google welke modemerken populair zijn.

Crocs zijn populair door deze samenwerking

Time Magazine riep in 2020 de schoen nog uit tot de stomste uitvinding ooit. Wat maakt ze dan nu zo populair? Modewatcher David Devriendt legt het uit bij Het Laatste Nieuws: „De allereerste samenwerking met luxemerk Balenciaga in 2017 veranderde alles. Demna Gvasalia, de creatief directeur van Balenciaga, gaf het lelijke schoenenmerk toen een zekere coolheidfactor. Plots was Crocs dragen wél oké.”

Niet alleen de ‘normale burger’ wilde gezien worden met Crocs aan. Ook „celebrity’s als Justin Bieber en Nicki Minaj hadden veel impact op de populariteit van het merk.” Daarnaast speelt het mee dat comfort belangrijker is geworden in de mode-industrie. Dat komt omdat we sinds de coronapandemie graag dingen dragen die lekker zitten.

Hoe comfortabel ze ook zitten, experts raden aan om ze niet in het vliegtuig te dragen. Metro legde eerder al uit waarom.

Schoenen met ‘een rebels kantje’

Volgens Devriendt komt de populariteit ook door het feit dat er een rebels kantje aan zit. „Wie ze draagt, straalt een bepaalde ‘mij boeit het allemaal niet’-attitude uit. Terwijl de keuze om Crocs te dragen vaak heel bewust was.”

De harde cijfers: jaarlijks worden er meer dan 150 miljoen van deze schoenen verkocht. In 2023 had het bedrijf een wereldwijde netto-omzet van ongeveer 3,96 miljard dollar. Crocs staat in 23 landen bovenaan in de lijst met populaire modemerken.

Vorige Volgende

Reacties