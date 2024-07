Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Zoveel jongeren willen stoppen met social media

Tegenwoordig met alle technologische snufjes en aanlokkelijke influencer-reclames, zou je denken dat jongeren geen genoeg van social media kunnen krijgen. Maar het tegenovergestelde is waar. Bijna een derde van de jongeren wordt ongelukkig van social media, eenzelfde percentage zou helemaal willen stoppen met het gebruik daarvan.

Dat blijkt uit het Grote Jongeren Onderzoek dat is uitgevoerd door Mediahuis, MediaTest en Wayne Parker Kent.

Gemiddeld vijf uur schermtijd per dag

Toch is social media zo goed als niet weg te denken uit het leven van jongeren (in dit onderzoek gedefinieerd als 15 tot en met 35 jaar). Ze spenderen gemiddeld zo’n vijf uur per dag op hun mobiele telefoon. Ook opvallend: hoe jonger de jongeren zijn, hoe hoger de schermtijd. Veel ouders zetten hun kinderen zelf voor een scherm, schreef Metro eerder al.

Bij de 15- tot 21-jarigen brengen vrouwen meer tijd op hun telefoon door dan mannen, bij de andere leeftijdsgroepen is dat omgedraaid. En alhoewel en steeds meer social mediakanalen bijkomen, zijn jongeren kieskeurig in welke ze gebruiken. Ze zijn minder vaak op veel kanalen tegelijk aanwezig, maar houden het bij slechts een paar.

Jongeren en social media

Social media slokt een groot deel van de tijd van 15- tot 21-jarigen op, namelijk 4,3 uur per dag. Hun schermtijd is in totaal 5,4 uur, dus overduidelijk is dat social media een grote rol spelen. En dat is niet gek, want slechts 1 procent van de jongeren geeft aan helemaal geen social mediakanalen te gebruiken.

Er lijkt een soort haat/liefde-verhouding te bestaan tussen jongeren en social media. Ondanks dat ze er vrij veel tijd op doorbrengen, maakt het ze niet gelukkig. 30 procent voelt zich namelijk weleens onzeker, verdrietig of depressief na het gebruik van social media. Vrouwen hebben hier vaker last van dan mannen. Waarschijnlijk is dit ook precies de reden dat 28 procent wel zou willen stoppen met het gebruik van social media.

