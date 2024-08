Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Voorstadium van kanker geconstateerd bij Erica Meiland, liet baarmoeder verwijderen

Erica Meiland (60) vertelde gisteren in het nieuwe programma Chateau Meiland: En route dat bij haar een voorstadium van kanker is vastgesteld. Ze heeft er daarom voor gekozen om haar baarmoeder te laten verwijderen en inmiddels is dat ook gebeurd – de opnames vonden namelijk al een tijd geleden plaats.

„Ik doe dus elke vijf jaar trouw mee aan het bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker, dat doe ik m’n hele leven al. Bij de laatste keer hebben ze dus iets gevonden. Dat is onderzocht en dat bleek toch in ieder geval een voorstadium van kanker”, vertelde Meiland.

Artsen twijfelden of de randen van het gezwel kwaadaardig waren, vertelde Erica in de uitzending. Daarom kreeg ze het advies haar baarmoeder te laten verwijderen. „Dus dat gaat binnenkort gebeuren”, aldus Meiland, die tijdens de opnames al wel wat gewend was aan het idee. „Er gaat wel heel veel door je hoofd natuurlijk, die hele machine gaat draaien.”

Erica Meiland liet door voorstadium kanker baarmoeder verwijderen

De ingreep heeft inmiddels plaatsgevonden, heeft Meiland bevestigd aan persbureau ANP. „Tussen de twee reizen heeft de operatie plaatsgevonden”, aldus Renkema. „Mijn herstel is verrassend snel gegaan.” Voor Chateau Meiland: En route ging de familie Meiland op een roadtrip door Europa.

Onlangs bleek al dat ex-man Martien Meiland het binnenkort rustiger aan wil gaan doen, maar Erica zelf moet nog niet denken aan een toekomstig pensioen. „Dat is heel ver weg voor mij. Ik ben altijd heel actief en vind het lekker om bezig te zijn. Ik zou niet stil willen zitten. Dat kan ik me niet eens voorstellen, wat doe je dan de hele dag?”, zei ze toen.

De reacties op het nieuwe seizoen van de Meilandjes zijn verdeeld. Het ene kamp is ‘klaar met dat gegil van Maxime en Martien’, anderen vinden het heerlijke tv. De kijkcijfers liegen er in ieder geval niet om: volgens tv-kenner Tina Nijkamp keken er ‘maar’ 655.000 mensen naar de eerste aflevering. Goed om te weten: voorheen was er soms sprake van 1,2 miljoen kijkers.

