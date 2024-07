Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Ooginfectie door zwemmen in de zee? Opticien geeft tips om je ogen in de zomer te beschermen

Je ogen zijn misschien wel je kostbaarste ‘bezit’, ze verschaffen je immers je zicht. Dus is het belangrijk dat je ze goed beschermt, juist in de zomer, wanneer je door zon, zee en zand misschien vaker vragen hebt over de gezondheid van je ogen.

Opticien bij Vision Direct, Nimmi Mistry, geeft tips om je ogen in de zomer te beschermen. Want geef nou toe, jij staat vast ook met je ogen te knijpen als de zon fel schijnt.

Zo bescherm je je ogen in de zomer

Zwemmen kan een infectie opleveren. Bacteriën kunnen namelijk worden aangetroffen in water, en het maakt niet uit of dat water uit de kraan, een zwembad of bijvoorbeeld een meer of de zee is. Daarnaast kan chloor irriterend werken en zwemmersogen veroorzaken. Dat is een soort chemische oogontsteking.

Natuurwater is net wat ‘gevaarlijker’, omdat dat niet gereinigd kan worden en er dus veel bacteriën en organismen in aanwezig kunnen zijn, zoals acanthamoeba. Als dat organisme je oog binnendringt, kan het leiden tot een zeldzame, maar gevaarlijke ontsteking van het hoornvlies, wat zorgt voor problemen met het zicht.

Dus, het advies van opticien Mistry is als volgt:

Draag een goed passende duikbril;

Open je ogen niet als je onder water bent;

Als je lenzen draagt, draag dan daglenzen onder je duikbril en gooi de lenzen na het zwemmen weg;

Draag een duikbril op sterkte in plaats van lenzen.

Zand in je ogen

Als je een lange dag op het strand ligt, heb je ‘t vast weleens meegemaakt dat er zand in je ogen terechtkomt. Kan bijna niet anders, aangezien Nederlandse stranden allemaal zandstranden zijn én wind niet zeldzaam is aan de kust. Het is erg belangrijk dat je in zo’n geval niet in je ogen gaat wrijven. Het grove zand kan werken als een soort scrub en een heuse schaafwond veroorzaken aan het hoornvlies. Laat je dat niet behandelen, kun je een infectie krijgen.

Zit er zand in je ogen? Houd het dan bij (regelmatig) knipperen om je oog schoon te krijgen. Je ogen spoelen met schoon water – geen zeewater dus – kan ook helpen. Draag je lenzen en zit er zand in je oog? Haal je lenzen dan zo snel mogelijk uit je ogen, met schone handen. Als je oog daarna wat geïrriteerd is, kun je een tijdje een bril dragen om je ogen tot rust te laten komen.

👀 Oogproblemen in Nederland Volgens het Oogfonds zijn er in Nederland 1,2 miljoen mensen met een oogprobleem. 300.000 Nederlanders zijn slechtziend of blind, maar 50 procent van de oogaandoeningen zijn te voorkomen met preventie en voorlichting.

Zonnebrand in je ogen

Bij het fanatiek insmeren van je gezicht met zonnebrandcrème, kan het gebeuren dat er wat van het spul in je oog terechtkomt. De beste manier om dat op te lossen is volgens de opticien spoelen met schoon en koel water. Ook in dit geval is wrijven in je ogen niet gewenst, omdat je de zonnebrand daarmee verder in je ogen verspreidt. En draag je lenzen, is het advies wederom: doe ze uit en gooi ze weg.

Kans op infecties op festivals

Festivals zijn doorgaans al niet de meest schone plek – kijk naar de modderpoelen die ontstonden op festivals de afgelopen tijd – en ook je ogen lopen hier risico. Wrijf niet in je ogen met vieze handen, draag een zonnebril en verwijder je make-up voordat je gaat slapen. Als je slaapt, kunnen make-updeeltjes in je oog komen en het irriteren.

Zonnebril tegen schadelijke uv-straling

Terug naar dat knijpen met je ogen als de zon iets te fel schijnt: dat is schadelijk voor je. Je ogen hebben weliswaar een natuurlijke bescherming tegen uv-straling, waarbij het hoornvlies zelf twee derde van alle uv-straling absorbeert die het oog binnendringt en een derde de lens bereikt. Die uv-stralen kunnen doordringen in het netvlies en als dat vaker gebeurt, loop je risico staar te ontwikkelen én het zorgt ervoor dat de kwaliteit van je ogen achteruit gaat. Wil je het safe spelen? Draag dan een zonnebril als de zon schijnt.

Vorige Volgende

Reacties