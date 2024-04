Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Dit is waarom je een teentje knoflook in je toilet zou moeten leggen

Als smaakmaker door je pasta of soep of verwerkt in boter. De mogelijkheden van knoflook zijn eindeloos. Maar het toilet? Daar zou je misschien niet zo snel een teentje in gooien. Toch heeft het veel voordelen om af en toe eens een een teentje in de pot te gooien.

Zo is een van de meest vieze klusjes in huis, het toilet schoonmaken, met behulp van een paar teentjes knoflook veel sneller geklaard.

Knoflook is niet alleen een goede smaakmaker, het werkt ook ontsmettend. Dat heeft de groentesoort te danken aan het stofje allicine. Dit stofje zorgt niet alleen voor die typische geur, het is ook een antimicrobiële stof. Dat betekent dat de stof micro-organismen kan doden of hun groei kan remmen. Goed tegen bacteriën dus.

Geplet teentje in je toilet

En op welke plek in je huis vind je nou meer bacteriën dan in je toilet? Om deze plek een stukje schoner te krijgen, kun je dus heel goed een teentje knoflook gebruiken. Het werkt als volgt: het enige wat je moet doen, is een geplet teentje knoflook in je toilet leggen. Doe dit het liefste ’s nachts, zodat je zo min mogelijk last hebt van de geur. De volgende ochtend is je toilet weer een stukje schoner én, erg handig, je kunt dat teentje knoflook gewoon doorspoelen.

Een andere optie is om er thee van te zetten. Doe een stuk of vier teentjes knoflook in gekookt water, laat het een beetje afkoelen en gooi dit in je toilet. Laat het vervolgens een tijdje liggen voor je doortrekt.

Knoflook als ontstekingsremmer

Ook goed om te weten: knoflook werkt ook nog eens ontstekingsremmend. Onderzoekers van de Washington State University ontdekten in 2012 dat knoflook tot wel honderd keer effectiever is dan twee populaire antibioticasoorten tegen bacteriën die darmontstekingen kunnen veroorzaken.

