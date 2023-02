Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Hoe vermijd je een knoflooksmaak in je mond na het eten?

Knoflook is hét ingrediënt waar onze gerechten een flinke dosis extra smaak van krijgen. De geur van knoflook is top, de smaak net zo, maar daarna? Niet alleen je adem, maar ook die hardnekkige knoflooksmaak in je mond. Wij zochten uit hoe je na de maaltijd een knoflooksmaak kunt vermijden.

En dat blijkt zó gepiept.

Waarom ruikt knoflook zo heftig na de maaltijd?

Knoflook is misschien wel de meest gebruikte smaakmaker ter wereld. Een teentje knoflook doet wonderen voor je gerecht, maar na afloop wil je een nare knoflooksmaak vermijden. Maar hoe doe je dat nu eigenlijk? En waarom ruikt knoflook zo heftig na de maaltijd?

Bij ‘normale’ ingrediënten en dingen die je eet, breekt je maag het product automatisch af. Je organen doen het werk en de boel verteert vanzelf. Bij knoflook ligt dit net even ietsje anders. Een knoflookteen is namelijk ‘gevuld’ met verschillende zwavelverbindingen. Deze komen vrij zodra je de teen snijdt (vandaar de intense geur), maar ook in je maag – als de afbraak bezig is – laat de teen nog even van zich horen. De knoflook laat dan opnieuw de zwavelverbindingen los wat resulteert in een geur uit je lichaam die er via je poriën en je mond weer uitkomt. Vandaar.

Knoflooksmaak vermijden na de maaltijd

Hoe je die knoflooksmaak dan kunt vermijden na de maaltijd? Eigenlijk is dat erg makkelijk. Je kunt de knoflookteen voor je ‘m gebruikt kort blancheren. Dit zorgt ervoor dat de zwavelverbindingen iets milder worden en je een minder heftige knoflooksmaak in je mond zal hebben na de maaltijd.

Uiteraard zijn er ook allerlei handige ‘middeltjes’ die je na de maaltijd kunt eten of drinken om zo de knoflooksmaak te vermijden na de maaltijd. Kauw bijvoorbeeld op platte peterselie of kardemompeulen. Deze neutraliseren in ieder geval meteen de geur die uit je mond komt, maar zodra ze aankomen in je maag laten brengen ze de zwavelverbindingen daar ook tot rust.

Daarnaast kun je een kopje sterke muntthee drinken (zonder honing). Muntthee werkt effectiever dan kauwgom of even tanden poetsen doordat het langer in je maag blijft en het de boel beter opruimt. Ach, en een kopje muntthee na de maaltijd is ook zo gek nog niet toch? Bovenstaande tips (behalve het blancheren) werken overigens ook bij ui. Mooi meegenomen!