Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Moeten mensen die fast fashion kopen een boete krijgen? ‘Consumptiegedrag verminderen’

Fast fashion: het is niet meer weg te denken uit onze maatschappij. Vorige week nog meldde zakenkrant Financial Times op basis van een financieringsdocument dat modewebwinkel SHEIN zijn winst vorig jaar meer dan verdubbeld heeft. Zorgwekkend, vindt Dirk Mulder van de ING.

Hij is van mening dat een wet die de aankoop van fast fashion beboet nodig is om de impact van de mode-industrie op het milieu terug te brengen.

Boete op fast fashion

Zo’n soort boete is geen nieuw idee: in Frankrijk heeft het Lagerhuis onlangs ingestemd met een voorstel dat boetes voor fast fashion mogelijk maakt. Als de senaat akkoord gaat, moet de consument in Frankrijk vanaf volgend jaar een heffing van 5 euro moet betalen bij aankoop van een fast fashion kledingstuk. In de toekomst kan deze heffing oplopen tot 10 euro.

Met de opbrengst van deze heffing wil de Franse overheid investeren in duurzame modewerken. De Franse overheid heeft nog meer van dit soort ideeën, zoals consumenten die duurzame kleding kopen in de toekomst belonen door middel van een korting op hun aankopen.

Consumptiegedrag verminderen

„Het enorme aanbod aan goedkope producten stimuleert consumenten om te blijven kopen, waardoor de kledingindustrie nieuwe producten blijft produceren. Dat heeft een negatief effect op het milieu”, stelt Mulder tegen persbureau ANP.

„Nederland doet er goed aan een voorbeeld te nemen aan het wetsvoorstel waaraan Frankrijk werkt. Enerzijds kan het beboeten van fast fashion het consumptiegedrag verminderen en daarmee ook de productie. Anderzijds kan de opbrengst gebruikt worden om de verduurzaming van de sector te stimuleren.”

Mulder is van mening dat een Europees wetsvoorstel de voorkeur zou hebben hebben om een gelijk speelveld te creëren. „Maar de ervaring leert dat dit doorgaans lange trajecten zijn. Het zou daarom verstandig zijn hier niet op te wachten en als Nederland een koploper te zijn.”

Reacties