Kun je een schoonmaakdoekje voor de wc bij de rest van de was gooien?

Kijk, er zijn natuurlijk grote mondiale kwesties die momenteel spelen op deze aardbodem. Maar er zijn ook nog steeds grote huishoudelijke vraagstukken die ons eveneens wakker houden ‘s avonds. Dus krijg je antwoord op de vraag: ‘Kun je een schoonmaakdoekje voor de wc, bij de rest van de was gooien?’

Wellicht dat de smetvreesgangers onder ons nu lichte paniek ontwikkelen, want wc-doekjes zijn niet het meest frisse onderwerp. Overigens is het ook raadzaam om het Metro-artikel over de gele dweiltjes te lezen. Want gooit je deze na gebruik in de prullenbak of in de wasmachine? Het antwoord: in de wasmachine.

Hoeveel graden was je wc-doekje

Terug naar de plee-poetsdoek. Het wetenschappelijke tijdschrift Quest zocht uit hoe wel of niet hygiënisch het is, als je wc-doekjes bij de was gooit. Want de wc-pot is nu niet bepaald de meest smetteloze plek van het huis.

Een wasprogramma van zestig graden en zeep zorgen ervoor dat bacteriën dood gaan. Een doekje dat dus iets smerigs heeft aangeraakt, was je het best op die temperatuur. Tegelijkertijd wassen we veel kleding niet heter dan 30 of 40 graden in de machine. Kies je überhaupt voor een 30-graden-was, dan wordt er aangeraden om niet al te vuile was in de trommel te gooien. Een wc-doekje, die mag je zeker als vuil beschouwen.

Schoonmaakdoekje bij de andere was in wasmachine

Een vaatdoekje bij de 30-graden-was gooien? Nou, nee dus. Een onderzoek van de Universiteit van Gent laat zien dat bacteriën ook op andere kledingstukken terecht komen in wastrommel. De microbiologen bekeken verschillende wasmachines en kozen voor een 30-graden-programma. Daarvoor gooiden ze een nieuw kledingstuk bij de gezinswas. Uiteindelijk bleek dat er op het nieuwe kledingstuk, na afloop, bacteriën zaten.

Deze bacteriën waren natuurlijk afkomstig van ander de gedragen kledingstukken. Ons lichaam kan best tegen een stootje wat betreft bacteriën, maar daarin moeten we niet te laks worden. Je wilt geen bacteriën van de wc-doek op je onderbroek, of andersom.

Dus, niet vergeten als het gaat om was-kwesties, bacteriën roei je uit vanaf 60 graden.