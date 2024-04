Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Huh? Deze zes verrassende voorwerpen hebben óók een houdbaarheidsdatum

Op verpakkingen van levensmiddelen staat vaak een houdbaarheidsdatum of een ten minste houdbaar tot-datum, dat is niets nieuws. Maar sommige voorwerpen kun je na verloop van tijd ook maar beter vervangen. Deze 6 voorwerpen zijn toe aan vernieuwing – ook als ze nog goed lijken.

Wist je trouwens dat er manieren zijn om de ten minste houdbaar tot-datum van levensmiddelen te verlengen? Dat doe je door je koelkast op deze manier in te delen.

Voorwerpen met een houdbaarheidsdatum

Van de voorwerpen met een beperkte houdbaarheid heb jij er hoogstwaarschijnlijk een aantal in huis. Controleren of deze nog wel goed functioneren? Hieronder vind je welke veelgebruikte producten na een bepaalde termijn hoognodig aan vervanging toe zijn.

1. Je helm

Of het nu gaat om een skihelm, bouwhelm, fietshelm of motorhelm: een helm dient om de paar jaar vervangen te worden. Ook als je er nog nooit mee gevallen bent. Zo geldt voor de meeste bouwhelmen een geldigheid van 3 tot 5 jaar, meldt het arbocentrum. In sommige specifieke gevallen gaat de helm 10 jaar mee, maar daarna is je bouwhelm altijd aan vervanging toe.

Voor een motorhelm geldt een houdbaarheid van zo’n 5 jaar, meldt verzekeraar Ohra. Volgens Snowplaza gaat een skihelm maximaal 5 jaar mee. Voor je fietshelm wordt ook een houdbaarheid van 3 tot 5 jaar geadviseerd door de ANWB.

Heeft je helm voor de afloop van die periode al schade opgelopen? Dan is het verstandig je helm sowieso te vervangen. Dat geldt ook als je je helm een keer hard op de grond laat vallen (en helemaal als dat meermaals is gebeurd).

2. Rookmelder

Voor iedere rookmelder geldt: na 10 jaar is deze aan vervanging toe, zo meldt de Nederlandse Brandweer. De meetcel of sensor is na deze periode namelijk niet meer betrouwbaar. Sommige rookmelders zijn al eerder aan vervanging toe: de precieze datum kun je ook controleren op de melder zelf.

3. Medicijnen

Ook medicijnen zijn beperkt houdbaar. Uit eerder onderzoek van consumentenprogramma Radar is gebleken dat 14 procent van de respondenten de houdbaarheidsdatum van medicatie nooit controleert.

De houdbaarheidsdatum verschilt per product, maar in de bijsluiter vind je alle informatie over de exacte bewaaradviezen van het specifieke medicijn.

4. Condooms

Je wilt kiezen voor veiligheid, maar weet niet zeker hoe lang het condoom houdbaar is. Over het algemeen geldt een houdbaarheid van 5 jaar voor latexcondooms. Een condoom dat is gemaakt van latexvrij materiaal blijft korter veilig: deze kun je zo’n 3 jaar op een betrouwbare manier gebruiken.

5. Autostoeltjes

Autostoeltjes bieden niet voor altijd een veiligheidsgarantie. Volgens ANWB Expert Paul varieert de exacte houdbaarheid nogal per stoel en merk. Na verloop van tijd kunnen materialen moe worden en kan er slijtage optreden. Daardoor wordt de stoel steeds minder veilig. De houdbaarheid van je autostoeltje varieert tussen de 4 en 12 jaar. Wil jij weten of het stoeltje dat jij gebruikt nog naar behoren functioneert? Controleer de handleiding of doe navraag bij de fabrikant.

6. Zonnebrand

Zonnebrand kun je na opening een jaar gebruiken, stelt de KWF Kankerbestrijding. Na een periode van een jaar neemt de beschermingsfactor af, waardoor de zonnebrand je minder goed beschermt.

