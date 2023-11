Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Zo deel je je koelkast in zodat je de THT van je producten verlengt

Er was een tijd dat iedereen manisch aan het opruimen sloeg. Marie Kondo leerde ons dat enkel dingen die joy ‘sparkten’ in de kledingkast mochten blijven. Maar wat nu met de koelkast? Wij geven je een aantal handige tips, want je koelkast indelen op een goede manier verlengt de houdbaarheidsdatum van je producten.

En rotte paprika’s of verlepte sla weggooien is en blijft gewoon eeuwig zonde!

De online opruimhype

Je ziet ze steeds vaker voorbijkomen. Die reels op Instagram of filmpjes op TikTok waarbij jonge mensen hun koelkast perfect indelen. Díé hebben het leven echt op orde, denk je al gauw. En oké: het meeste lijkt (en is vaak ook) erg overdreven, maar je koelkast indelen op de juiste manier is erg nuttig.

Het verlengt de houdbaarheidsdatum van je versproducten, maar zorgt ook voor een logisch systeem in koelkast én in je hoofd. We beloven dat we je niet gaan dwingen Pinterest-waardige bakjes in te slaan en je aardbeien of blauwe bessen daarin in de koelkast te zetten. Nee: de plastic containers die de supermarkt erom doet, volstaan. Maar je keuken én koelkast opruimen is gewoon een must.



De basisbeginselen van de koelkast

Voor we beginnen met indelen, een paar handige dingetjes. Zorg er allereerst voor dat je koelkast niet té vol is. In een overvolle koelkast is namelijk minder luchtcirculatie. Hierdoor bederven producten juist sneller.

Neem daarnaast elke twee weken (!) de tijd om te kijken of er ingrediënten over datum zijn. Je weet wel: van die open bakjes zure room of een oud kaasje dat naar achter schuift doordat je er nieuwe verse dingen voor zet.

En zorg er als laatste voor dat je koelkast altijd de juiste temperatuur heeft. Bij nieuwe koelkasten wordt dit automatisch ingesteld, maar mocht dit niet zo zijn: tussen de 3 en 7 graden Celsius is de leus.

Je koelkast indelen op de juiste manier

Ga je je koelkast indelen, haal dan eerst álles eruit en neem alles eventjes af met een licht vochtig doekje. Was de lades goed af en kijk even goed naar de bodem van de plankjes in de deur. Vaak lekken de sauzen die hier staan nogal.

De koelkastdeur

We beginnen met de deur. Hier bewaar je bovenin de kaas en boter. Zuivel bij elkaar zorgt voor een magisch ‘extra lang houdbaar’ krachtje. Niet genoeg ruimte? Dan kun je verse kaasjes bijvoorbeeld in een bakje bij elkaar op de onderste plank van je koelkast bewaren. Onderin de deur zet je flessen drank, pakken drinken en sauzen.

De koelkast planken

Dan de planken. Bovenste plank is voor kliekjes en andere producten die binnen 2 à 3 dagen gegeten moeten worden. Dit bewaar je állemaal daar. Dat zorgt voor overzicht.

De middelste plank is optioneel voor vleeswaren, maar kun je ook je vleesvervangers, vis of andere verpakte supermarktwaren bewaren. Bewaar je er vlees, zorg dan ook dat er niks anders ligt dan vlees. Alles voor de HACCP, ook in je eigen keuken.

De onderste plank van je koelkast is voor melk, yoghurt en eventueel de kaas die je niet kwijt kunt in de deur. Door zuivel bij elkaar te houden, laat je de magie zijn werk doen en verleng je – zonder dat je ‘t doorhebt – de THT van de producten.

De lades

De groentelades van je koelkast zijn voor, je raadt het al: de groentes. En fruit. Let hierbij wel op dat je verpakkingen zo min mogelijk onverpakt fruit laat aanraken. Heb je namelijk een hele koude koelkast, dan kan deze verpakking vocht aantrekken en dit daarna lekken op een onverpakte courgette of tomaten. Daardoor worden ze sneller schmutzig.

Ook bladgroenten bewaar je in de groentelade. Zijn ze verpakt in plastic? Scheur dit dan een beetje open zodat de lucht uit de verpakking gaat. Scheelt niet alleen in de ruimte, maar komt ook de versheid en houdbaarheidsdatum van de producten ten goede.

🍅 Maar mijn tomaten en aubergine moeten toch buiten de koelkast blijven? Klopt! Weet je zeker dat je bepaalde groenten – volgens de boekjes – binnen nu en een paar dagen gaat eten, dan bewaar je ze lekker buiten de koelkast. De smaak is dan een stuk lekkerder. Weet je nog niet wanneer je ze gaat eten? Dan bewaar je ze beter in de koelkast. Dit komt namelijk de houdbaarheidsdatum ten goede. Let op: bewaar groentes en fruit nooit bij bananen. Deze versnellen het rijpingsproces. Heb je eetbare avocado’s gekocht, maar zijn ze nog keihard? Leg ze dan juist wél een tijdje naast bananen en je zult zien dat ze in een vloek en een zucht rijp worden.

