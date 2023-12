Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Radar: bijna de helft van de medische TikTok-filmpjes bevat onzin

Tieners en twintigers gebruiken TikTok steeds vaker als zoekmachine. Dat lijkt op het eerste gezicht onschuldig, maar volgens Radar is er ook veel medische misinformatie op het platform.

Radar onderzocht 139 video’s met medische claims. Daaruit blijkt dat 40 procent van de video’s misinformatie bevat.

Het Instituut voor Verantwoord Medicijngebruik maakt zich zorgen over influencers die medische misinformatie verspreiden. Directeur Ruud Coolen van Brakel: „Als ik in lingerie op de catwalk bij Victoria’s Secret ga wandelen, word ik daar snel met een busje weggehaald en in een steriel ziekenhuis geplaatst. Maar als Doutzen Kroes iets roept over medische zaken moet ik dat blijkbaar serieus nemen.”

Radar over medische misinformatie op TikTok

In de video’s die Radar aan artsen voorlegde, wordt onder andere gezegd dat het een goed idee is om een brandende kaars in je oor te steken tegen tinnitus en wordt geclaimd dat het griepseizoen niet bestaat.

Stefan van Rooijen is huisarts en zelf ook actief op TikTok. „Ik vind het goed dat er een groot platform is om kennis over gezond leven te delen, maar je moet geen onzin verkopen.”

Ook huisarts Isabel Ullman maakt zich zorgen over de invloed van TikTok. „Het zorgwekkende wat je ziet is dat mensen via TikTok adviezen overnemen die echt schadelijk zijn voor hun gezondheid. In plaats van dat te toetsen bij hun dokter, krijgen ze vaak juist het advies om weg te blijven bij de dokter.”

„Je ziet echt de meest wilde zaken”, vertelt Coolen van Brakel. „Laatst zag ik op TikTok een filmpje van een influencer die zei dat je door meditatie van je blaasontsteking kan afkomen.”

De directeur legt uit dat er soms commerciële belangen bij zitten. „Dan willen influencers producten verkopen. Dan moet je al helemaal argwanend zijn.”

Adviezen op TikTok over natuurlijke anticonceptie

Coolen van Brakel ziet een zorgelijke trend op het gebied van anticonceptie. „Wat we zien is dat jonge meiden steeds minder de pil gaan gebruiken. Ze denken dat ze het zelf onder controle kunnen houden door bijvoorbeeld goed te tellen. We zien uit het verleden dat dat niet werkt. Hierdoor zien we ook dat de morning-afterpil veel vaker gebruikt wordt dan jaren geleden.”

Bij Ullman kwam ooit een jonge vrouw op het spreekuur. Zij had een TikTok-filmpje gezien waarin ze het advies kreeg om het op een natuurlijke manier aan te pakken. „De tweede keer dat ik haar zag, was in verband met een ongewenste zwangerschap. Dat was wel echt een heel verdrietig gesprek. Het is uitgelopen op een abortus.” Ook Van Rooijen had iemand in zijn praktijk met een ongewenste zwangerschap door een TikTok-trend, namelijk temperaturen. Hierbij zouden vrouwen hun vruchtbare periodes kunnen opsporen door hun lichaamstemperatuur te meten.

Je kunt Radar terugkijken via NPO Start.

