Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Concentratieboost nodig? Geuren kunnen productiviteit verbeteren, en déze werken het beste

Als je in de concentratiemodus wil komen om je werk af te maken, dan heb je vast wel bepaalde rituelen die daarbij helpen. Maar heb je ook wel eens aan geur gedacht?

Waar een goede muziekplaylist bevorderlijk kan zijn voor concentratie, zou geur ook wel eens kunnen helpen.

Geuren helpen bij concentratie

Er zit wetenschap achter het feit dat bepaalde luchtjes ons beter laten werken en denken. Geurexperts vertellen aan HuffPost waarom. Wat je ruikt kan je stemming en vermogen om je werk goed te doen namelijk beïnvloeden.

Eén reden is simpelweg omdat we van lekkere geuren houden. „Aangename geuren worden geassocieerd met betere prestaties, waarschijnlijk door een betere stemming, terwijl onaangename geuren de prestaties verminderen, waarschijnlijk door een negatieve stemming”, zegt Mark Moss, hoofd van de afdeling psychologie aan de Northumbria University, die onderzoek heeft gedaan naar de effecten van geur op stemming en cognitie.

Aanbevolen geuren

Als je een productiviteitsboost nodig hebt, raadt Moss vooral pepermunt aan; rozemarijn en salie hebben verbindingen waarvan in onderzoeken is aangetoond dat ze ons vermogen om dingen te onthouden verbeteren.

„Misschien is het niet verrassend dat kalmerende aroma’s zoals lavendel en kamille niet worden aanbevolen”, geeft hij mee. Loreto Remsing, een parfumeur uit Californië, zegt dat ze zich persoonlijk aangetrokken voelt tot „frisse, buitenluchtgeuren” als ze productief wil zijn tijdens het werk. Ze noemde pepermunt, eucalyptus, citrus, naaldbomen en kruidengeuren zoals koriander en rozemarijn als voorbeelden.

De geur die ze vaak aanbeveelt aan anderen die geconcentreerd willen werken is basilicum.

Geheugen verbeteren

Jezelf blootstellen aan nieuwe geurtjes kan ook je geheugen helpen herinneren en in je zoektocht naar de ideale productiviteitsverhogende geur hoef je het niet bij één geur te houden. Uit een onderzoek bleek dat blootstelling aan verschillende geuren kan helpen om het geheugen te verbeteren.

„Als je je eigen geheugen en concentratie wil verbeteren, stel jezelf dan regelmatig bloot aan verschillende luchtjes”, zegt Michael Leon, een neurobioloog aan de Universiteit van Californië en een van de auteurs van het onderzoek. „Mensen houden misschien van specifieke geuren op het werk of thuis, maar ze moeten zichzelf in de loop van de tijd aan meerdere geuren blootstellen om een cognitief voordeel te krijgen.”

Ondersteunt verwachtingen

„Je vroege ervaring met geuren verandert de latere reacties erop van je hersenen. Mensen reageren daarom heel verschillend op dezelfde luchtjes,” legt Leon uit. Met andere woorden, wat jij energieboostend vindt, kan een ander juist afstotend vinden.

Moss zegt nog tegen HuffPost dat „als we geloven en verwachten dat een aroma een bepaald effect zal hebben, dan is het waarschijnlijk ook zo omdat we gemotiveerd zullen zijn om onze verwachtingen te ondersteunen.”

Reacties