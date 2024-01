Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Duitsers opnieuw massaal de straat op tegen extreemrechts

Duitsers gaan dit weekend opnieuw massaal de straat op om zich uit te spreken tegen extreemrechts. Er worden meer dan tweehonderd betogingen gehouden, schrijft de Duitse omroep ARD.

Duitse media schrijven dat tienduizenden mensen zaterdag aan een protestmars in Düsseldorf hebben meegedaan. Dit weekend zijn ook acties in onder meer Berlijn, Aken en Hamburg. Minister Boris Pistorius van Defensie spreekt bij een bijeenkomst in Osnabrück en ook andere politici zullen zich naar verwachting bij de betogers voegen. Vrijdag werd ook al actiegevoerd.

De demonstraties van zaterdag vallen samen met de internationale herdenkingsdag voor de slachtoffers van de Holocaust. Bondskanselier Olaf Scholz uitte in een video voor de gedenkdag zijn zorgen over de opkomst van extreemrechts. Hij zei ook dat „miljoenen burgers de straat opgaan voor democratie, respect en de mensheid”.

Meer dan 900.000 mensen hebben vorige weekend actiegevoerd tegen extreemrechts en de partij Alternative für Deutschland (AfD). De protestgolf kwam tot stand na mediaberichtgeving over AfD-functionarissen. Zij zouden met rechts-extremisten hebben gesproken over het massaal uitzetten van asielzoekers, illegale migranten en „niet-geassimileerde” Duitsers. In september worden verkiezingen gehouden in de Oost-Duitse deelstaten Brandenburg, Saksen en Thüringen. De AfD kan er volgens peilingen de grootste partij worden.

ANP

