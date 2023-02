Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Met dit trucje blijft de geur van je parfum veel langer hangen

Op welk platform vind je allerlei trucjes, trends en tips? Yep, dat is TikTok. Voornamelijk vrouwelijke TikTokkers delen hun geheim waardoor parfum langer geur blijft houden. Hoe? Vaseline blijkt het wondermiddel. Maar werkt dat ook echt?

TikTok is inmiddels uitgegroeid tot een platform vol onnuttige, maar soms ook nuttige informatie. Wat dacht je bijvoorbeeld van de schoonmaaktips voor je badkamer? Of de reden waarom je beter niet onder de douche kunt plassen? Ook op het gebied van gezichtsverzorging en beauty-tips, steekt menig TikTokker hier en daar nog iets op.

TikTok deelt geheime truc voor parfum

Een vaak gedeelde beautytip is die van het gebruik van vaseline in combinatie met parfum. Hoewel voornamelijk dames de tips delen, lijkt deze truc voor mannen net zozeer te gelden. De vaseline zou namelijk het verdampproces van parfum vertragen, waardoor de geur langer blijft hangen. Het klinkt simpel, maar werkt het?

Beautydeskundige en journalist Anita Bhagwandas dook voor The Guardian in deze TikTok-trend. Want ook Bhagwandas weet dat parfums een flinke duit kosten, maar daarnaast ook snel kunnen vervliegen.

Vaseline voor langdurige geur

De beautyjournalist legt in haar onderzoekje uit dat geur niet lang blijft hangen op een droge huid. Ook de alcohol die in het parfum zit, zorgt er volgens haar voor dat de huid nog meer uitdroogt. Bhagwandas onderzocht of te TikTok -trend werkte en haar conclusie is helder: „Ja, het werkt.” Ze testte of vaseline op haar pols ervoor zorgde dat haar parfum langer bleef hangen. Op één pols smeerde ze vooraf geen vaseline, de ander wel. Tot haar verbazing bleek aan het eind van de dag de pols met vaseline een veel sterkere parfumgeur te hebben. Bhagwandas deelt daarnaast nog een parfumtip voor langdurige geur. Parfums met houttonen blijven het langst hangen. Het beste ingrediënt daarvoor is ‘oudh’, wat afkomstig is uit de meest dure houtsoorten van de wereld.

Haar oordeel is duidelijk, de vaseline-parfum-truc werkt als een tierelier. Metro besloot zelf ook de proef op de som te nemen en onze redacteur concludeert hetzelfde als Bhagwandas. Een beetje vaseline in de nek of op de pols zorgt voor een langdurige parfumgeur. Heb je vanavond een avondje uit op de planning staan? Je weet wat te doen voordat je een luchtje opspuit.