Fractievoorzitters eens met nieuwe verkenner, maar moet wel tempo gemaakt worden: ‘Nog geen stap verder’

De meeste politiek leiders lijken akkoord te kunnen gaan met Ronald Plasterk als nieuwe verkenner. Zij vinden vooral dat er tempo moet worden gemaakt. De verkiezingen zijn inmiddels een week geleden. „En we zijn nog geen stap verder”, moppert BBB-voorvrouw Caroline van der Plas voorafgaand aan nieuw overleg tussen de fracties en Kamervoorzitter Vera Bergkamp.

Dat de voormalig PvdA-minister in een column al een duidelijke voorkeur heeft uitgesproken voor een rechts kabinet, met PVV, VVD, NSC en BBB, vindt Van der Plas geen probleem. Plasterk deed dat „als privépersoon”, zegt zij. „Hij gaat nu als onafhankelijk verkenner aan de slag, en dan denk ik dat hij die mening wel voor zich houdt.”

D66-leider Rob Jetten stelt vast dat Plasterk meer afstand heeft tot de dagelijkse politiek dan zijn voorganger, senator Gom van Strien, maar juist over die sterke opvattingen heeft hij „nog wel wat vragen” aan PVV-leider Geert Wilders, die Plasterk heeft voorgedragen. Hij wil weten of Plasterk desondanks in staat is om „onafhankelijk de rol als verkenner te vervullen”.

Bewijzen

CDA-leider Henri Bontenbal vindt dat het aan Plasterk zelf is om te bewijzen dat hij dat kan. „Hij heeft een mening, maar daar ben ik niet bang voor”, zegt hij. Wat hem betreft gaat Plasterk dan ook gewoon aan de slag. „Dan zien we over een paar dagen of hij het kon.” Het is nu eenmaal aan de grootste partij om iemand aan te dragen, aldus Bontenbal.

NSC-voorman Pieter Omtzigt wil voorafgaand aan het overleg niet ingaan op vragen over Plasterk. „Ik heb die naam ook gehoord”, zegt hij. Omtzigt benadrukt wel dat het niet de taak van een verkenner is „om een eigen kabinet te formeren”. Maar hij gaat ervan uit dat de PVV een kandidaat voordraagt die zich aan zijn rol als verkenner houdt.

Alleen partijleider Esther Ouwehand van de Partij voor de Dieren ziet weinig in Plasterk. „Wij zouden iemand anders hebben gekozen.”

