Nederlandse jongeren nemen onze samenleving serieuzer dan ooit

Nederlandse jongeren maken zich steeds meer druk over de vaderlandse én wereldwijde samenleving. Oorzaak hiervan is toe te schrijven aan de hectiek die is komen kijken bij de offers die jongeren sinds maart 2020 hebben moeten brengen.

Vandaag publiceert jongerenorganisatie Young Impact een onderzoek waaruit blijkt dat bijna de helft van alle ondervraagde jongeren zich in het afgelopen jaar meer zorgen hebben gemaakt om onze samenleving. Dat betekent dat zij zich meer en actiever bezighouden met maatschappelijke thema’s in de politiek, de economie en het onderwijs.

Jongeren zijn vooral kritisch op de politiek en op de grootste profiteurs van het internet: influencers. Deze digitale proppers zouden volgens meer dan de helft van de adolescenten meer aandacht moeten schenken aan ongelijkheden in de samenleving. Ook de politiek luistert volgens de jongeren nauwelijks naar het jonge geluid. Bijna de helft (46 procent) heeft niet het idee dat dat zijn of haar ideeën op de politieke agenda kunnen komen.

Invloed van jongeren

Het afgelopen jaar toonde eens te meer de invloed aan die jongeren kunnen hebben op beeldvorming. Zo spelen sociale media, het terrein waarop de veertigplusser vaak moet worden rondgeleid door een jongere, een grotere rol in de maatschappij. Daarbij komen jongeren dus veel vaker en sneller in aanraking met wat er zich om hen heen en buiten de lands- en stadsgrenzen afspeelt.

De meest in het oog springende manifestatie hiervan is de Black Lives Matter-beweging die zich via sociale media vanuit de Verenigde Staten naar onder andere Nederland verspreidde. De rol die vooral jongeren online daarin spelen valt dan ook niet te onderschatten. Zo bleek ook recentelijk met de digitale mediastorm naar aanleiding van het conflict in de Gazastrook. Maar die betrokkenheid levert ook kritiek op.





Deze jongeren hebben waarschijnlijk nog NOOIT een oorlog meegemaakt en zijn alleen maar meelopers en weten niet een waar de Gaza strip ligt. https://t.co/7Q6GTcMLHJ — Willem Brouwer (@WBrouer) May 16, 2021

Onderzoek naar betrokkenheid

Daarbij kwam het afgelopen jaar een pandemie die voor veel jongeren roet in hun bruisende levens gooide. De neerslachtigheid die daar bij komt kijken, heeft zijn uitwerking op het toekomstbeeld van jongeren. Zo geven zij grotendeels aan weinig vertrouwen te hebben in de politiek om grote maatschappelijke kwesties goed af te handelen. De helft van de ondervraagden verwacht dat zowel milieuvervuiling als kansenongelijkheid de komende vijf jaar gewoon zal toenemen. Daarnaast geeft 30 procent aan dat eenzaamheid ook zonder lockdowns geen positieve ontwikkeling gaat doormaken.





Het aantal psychische problemen onder jongeren loopt op. Kinderarts Károly Illy en hoogleraar Kinder- en Jeugdpsychiatrie Arne Popma maken zich grote zorgen. Samen met Robin Knegt en Nynke Asbroek, die beiden kampen met psychische problemen, schuiven zij vanavond aan. #BEAU pic.twitter.com/u8X502ZDBc — BEAU (@BeauRTL) May 25, 2021

Gelukkig is de jeugd van tegenwoordig volgens Young Impact proactief ingesteld. Zo geeft 74 procent van de jongeren aan het belangrijk te vinden om iets te kunnen betekenen voor iemand anders. De vraag die daarbij opborrelt gaat over de kwestie van vrijwilligerswerk. Maar daarvan zegt een derde bereid te zijn, dit op te pakken in de nabije toekomst. Enige probleem is dat zij niet weten waar te beginnen. Al kan hierbij natuurlijk wel de kanttekening worden gemaakt dat gezien de bewezen affiniteit met het internet, een simpele zoektocht op ‘vrijwilligerswerk in mijn buurt’ niet heel ingewikkeld lijkt.