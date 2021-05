CBS: Twee derde van de Nederlanders is bereid tot vaccinatie

Twee derde van de Nederlanders boven de 16 jaar is bereid om een vaccinatie te nemen tegen het coronavirus. Dat betekent dat zo’n 71 procent, samen met de 4 procent die al gevaccineerd is, een prik wil halen.

Dat meldt het CBS vandaag. Het onderzoek vond plaats in het eerste kwartaal van 2021. Toen was dus 4 procent van de Nederlands gevaccineerd. Voor het onderzoek werden 2000 mensen gevraagd naar hun vaccinatiebereidheid.

Vaccinatiebereidheid ligt hoog

In de groep van 16 tot 30 jaar is 64 procent bereid een vaccin te halen of hebben deze al gehad. De vaccinatiebereidheid is het hoogst onder 75-plussers, namelijk 81 procent. Die bereidheid loopt op met leeftijd en onderwijsniveau.

Het blijkt namelijk dat hoogopgeleiden (HBO of WO) meer bereid zijn zicht te laten inenten. Bij hoogopgeleiden is dit 77 procent. Bij middelbaar is dit 69 procent en bij laagopgeleiden is dit 68 procent. Mannen en vrouwen zijn ongeveer even vaak bereid een prik te nemen.



Vandaag m’n eerste vaccinatie gehad! Wat hebben we het toch goed voor elkaar in Nederland! Uitstekende nazorg. Naderhand nog even wachten. Dan wordt gevraagd of het goed gaat. Echt top! #zorg #coronamaatregelen #toppersindezorg #vaccinatiemedewerkers — Wim van Huizen (@Wimvanhuizen) May 26, 2021

Geen vaccinatie

14 procent van de 16-plussers wil geen vaccin. 15 procent is hier neutraal over. Tanja Traag is hoofdsocioloog bij het CBS. Zij concludeert dat jongeren wellicht zich nog niet zo druk maken over een vaccinatie in de eerste maanden. „Waarschijnlijk neemt de bereidheid onder deze groep toe nu we later in het jaar zijn, omdat het voor hen ook dichterbij komt.”

Voor de mensen die zich niet willen inenten zegt 16 procent wel vertrouwen te hebben in de vaccinatie. Iets meer dan de helft is er niet van overtuigd. Van de groep die geen prik wil, vindt 42 procent het vaccin wel van belang. „Het gaat om mensen die wel snappen dat het belangrijk is dat veel mensen een prik krijgen om het virus in te dammen, maar zichzelf liever niet willen prikken”, vertelt Traag.

Traag noemt „gezondheidsredenen” als mogelijke reden tot twijfel. Maar het ontbreekt het CBS nog aan data om precies te weten waarom mensen wel of niet vaccineren.



Ik ben geen antivaxxer. Ik heb de vaccinaties van het rijks vaccinatie programma gehad. Ik heb alleen zware problemen met dit vaccin. En dat is blijkbaar een doodzonde als je kritisch bent. — Ricardo (@Ricardo72929206) May 27, 2021

Niet iedereen vaccin in Nederlands elftal

Gisteren werd bekend dat sommige spelers van het Nederlands elftal geen vaccinatie willen. In de aanloop naar het EK voetbal van de komende maand konden spelers zich gisteren laten inenten. „Ik denk dat een stuk of zes spelers geen prik hebben genomen. Een aantal van de jongens heeft al corona gehad. Dat kan een reden zijn”, vertelde bondscoach Frank de Boer tijdens een persconferentie.

„Het is een vrijwillige keuze”, aldus De Boer over het vaccineren. „Ik kan niemand dwingen om een spuit in zijn lichaam te laten zetten. Ik heb wel tegen de spelers gezegd: ik zou het wel doen. Dat was ook het advies van de dokter. Maar nogmaals, de keuze is aan de spelers.”