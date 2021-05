Israël-Gaza conflict escaleert: Wat gebeurt er en waarom?

Het conflict tussen Israël en de islamtische Gazastrook dreigt te escaleren. Het dodental staat inmiddels op 40 en er zijn sinds maandag al honderden gewonden gevallen bij de verschillende bombardementen. Betrokken organisaties waarschuwen voor een dreigende oorlogssituatie.

Grote delen van de Gazastrook werden vannacht weer wakker gehouden door hevige bombardementen. Het gaat hierbij om Israëlische straaljagers die militaire doelwitten, politiebureaus en veiligheidsinstellingen bestookten. Aan de andere kant meldt het Israëlische leger gisteren dat in totaal 1500 raketten afkomstig uit de Gazastrook waren afgevuurd richting Israël.



Het Israelische leger voert nog steeds bombardementen uit op de Gazastrook. Dit is eerder vanmorgen. Er zijn hier, voor de gewone inwoners, geen schuil- of bomkelders beschikbaar. Je lot afwachten. pic.twitter.com/1J89LxtSHW — Olaf Koens (@obk) May 12, 2021

Slachtoffers bombardementen

Bij de bombardementen en andere geweldsimpulsen vallen nu constant slachtoffers. Het ministerie van Gezondheid in Gaza bevestigt dat zij 35 doden en zo’n 230 gewonden hebben kunnen tellen. Daarnaast melden de autoriteiten in Israël dat bij de bombardementen van gisterenavond minstens vijf doden zijn gevallen. De grootste chaos ontstond bij de Al-Aqsamoskee in Jerusalem. Zo raakten daar maandag bij een brand al ongeveer 300 mensen gewond.



اشتعال أشجار داخل المسجد الأقصى خلال الاشتباكات مساء اليوم pic.twitter.com/Z9plTgEJkr — الصحفي نضال سلامه (@nidal_news) May 10, 2021

Oorlogstaal Israel en Gaza

De verschillende partijen lijken nog niet van plan om een staakt het vuren af te kondigen in de komende dagen. De Israëlische minister van Defensie, Benny Gantz, kondigde aan: „Dit is nog maar het begin.” In reactie daarop lijken de Islamitische groepen ook niet in hun schulp te kruipen. „Als Israël wil escaleren, zijn wij er klaar voor”, liet Hamas-leider Ismail Haniyeh weten. Het Midden-Oosten departement van de Verenigde Naties waarschuwde al voor een „full-scale war” als de situatie zich zo blijft ontwikkelen.



❌ The Gaza-Israel conflict is heading 'towards a full-scale war' as violence escalates. A synagogue and several businesses were torched in the city of Lod as Arab protests against Israeli military action descended into a riot. Read more: https://t.co/a6NT9oNcjK pic.twitter.com/RXDzUS7wW9 — The Telegraph (@Telegraph) May 12, 2021

Waarom juist nu?

Het geweld tussen Israël en Hamas is deze week dus weer opgelaaid. De vraag die rijst is dan waarom dat juist nu gebeurt. Zoals wel vaker in grote conflicten, heeft het huidige conflict een achterliggende oorzaak en een directe aanleiding. De achterliggende oorzaak ligt in de jaren 60 en 70, toen Israël meerdere islamitische gebieden annexeerde. Sindsdien is de militaire overheersing en de steeds hevigere greep op het de islamitische gebieden ook een drijfveer geweest voor gewelddadige reactie.



Israeli police put up barricades in Jerusalem's old city, after raiding the Al-Aqsa mosque on Friday and wounding 200+ Palestinians. Police have repeatedly blocked Palestinian access to holy sites in Jerusalem's old city during Ramadan. pic.twitter.com/vfoIdLvzQz — AJ+ (@ajplus) May 8, 2021

In de afgelopen maanden kwam er nog wat extra druk of de toch al oververhitte ketel. Zo verkoos het Israëlische volk in maart een Joods ultranationalistische partij in het parlement. Maar in de tussentijd brak ook de maand van de Ramadan aan in de veelal Islamitische Gazastrook. Tijdens de voor moslims heilige maand, maakten Israëlische autoriteiten traditionele gebeden vooral in Jerusalem onmogelijk met het oog op coronamaatregelen. Zo groeide de onrust binnen Islamitische kringen wat leidde tot een overvloed geweldsincidenten op straat van zowel boze Palestijnse als provocerende Joodse groepen.

Afgelopen maandag kwam de gehele situatie in een stroomversnelling toen een rechtbank in Israël uitspraak deed over de uitzetting van tientallen Palestijnen. Aangezien de nieuwe bewoners van de huizen in de Islamitische wijk in oost-Jerusalem Joods zullen zijn, was de oproer groot. Tegelijkertijd zouden Joodse nationalisten marcheren door de Islamitische wijken van ‘de heilige stad.’ Beide gebeurtenissen werden verplaatst, maar het kwaad was dus al geschied.