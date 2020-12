Burgemeester wil sociale dienstplicht voor alle jongeren

Er moet een vorm van sociale dienstplicht komen voor jongeren die achttien jaar worden. Dat vindt de burgemeester van Roosendaal, Han van Midden (VVD). In een interview met Nieuwsuur zegt Van Midden dat een jaar dienstverlening voor de samenleving zou „helpen om elkaar te leren begrijpen”.



Wordt iemand wakker: sociale dienstplicht invoeren. Ik zie alleen maar voordelen. 👇🏼✔ Vuurwerkrellen in Roosendaal: de burgemeester pleit voor sociale dienstplicht – https://t.co/Z4BGjSpOwT — Silver Dust (@silverdust41) December 10, 2020

Die sociale dienstplicht zou moeten gelden voor zowel jongens als meisjes en voor „jongeren van alle nationaliteiten”. Jongeren zouden volgens Van Midden een jaar lang moeten werken in de zorg, bij een bejaardentehuis, in het verkeer of in een buurthuis.



Sociale dienstplicht: Op zich geen slecht idee, toch denk ik dat militaire dienstplicht meer zou betekenen voor Nederland en jongeren, dan alleen koffie schenken aan ouderen. Ik ben ook voor een heel ander Nederland. — 🇷🇺🇨🇳🇰🇵❗Ricardo reborn❗☢✝☢🚸 (@RicardoReborn) December 10, 2020

Overlast in Roosendaal

Eind vorige maand zorgen jongeren in een aantal wijken van Roosendaal voor flink wat onrust. Dagen achteraan was het daar onrustig, omdat groepen jongeren vuurwerk afstaken en brand stichtten.

Tegen Nieuwsuur zegt de burgemeester dat hij er een intensieve gespreksronde op heeft zitten met de inwoners van vijf wijken. Die wijken gingen na de vuurwerkrellen tijdelijk op slot voor buitenstaanders.

Van de gesprekken met bewoners heeft Van Midden naar eigen zeggen veel opgestoken. „Het belangrijkste is dat eigenlijk iedereen is geschrokken. Zelfs de jongeren zeggen: ‘Dit was eigenlijk te gek. Dit was niet leuk meer’.”

